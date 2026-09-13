Найдорожчий бензин та дизель сягнули позначки у 100 грн: актуальні ціни на АЗС 13 вересня

На провідних автозаправних станціях України станом на неділю, 13 вересня, зафіксовано нові цінові показники. Найвищу вартість традиційно тримають прем'єрні сорти пального, тоді як "Укрнафта" пропонує найбільш бюджетні варіанти.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що змінилося

SOCAR підняла ціни на ключові позиції: бензин NANO 100 подорожчав на 1,10 грн і досяг 100 грн, а дизельне пальне ДП NANO додало 1 грн і коштує 99,90 грн (при цьому ДП NANO Extro тримається на позначці 100 грн).

Стабільність інших мереж: на заправках OKKO, WOG та "Укрнафта" ціни на всі види пального залишилися без змін порівняно з попереднім днем.

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)

OKKO: Бензин Pulls 95 обійдеться у 4 545 грн, дизель Євро - у 4 945 грн, а газ - у 2 245 грн.

WOG: За заправку бензином 95 Mustang доведеться віддати 4 545 грн, дизелем Євро-5 - 4 895 грн, а газом - 2 275 грн.

SOCAR: Бензин NANO 95 коштуватиме 4 595 грн, дизель NANO - 4 995 грн, а газ - 2 245 грн.

"Укрнафта": Повний бак бензину А-95 коштує 4 145 грн, дизелю - 4 695 грн, а газу - 2 145 грн.

Яка різниця на повному баку (50 літрів)

Між найдешевшим і найдорожчим баком бензину: Різниця складає 450 грн (повний бак бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 4 145 грн, тоді як бензин NANO 95 на SOCAR коштує 4 595 грн).

Між найдешевшим і найдорожчим дизелем: Різниця становить 300 грн (дизель на "Укрнафті" коштує 4 695 грн за бак, а дизель NANO на SOCAR - 4 995 грн).

По газу: Різниця мінімальна і становить 130 грн (найдешевший газ на "Укрнафті" - 2 145 грн, найдорожчий на WOG - 2 275 грн за бак).

Фото: ціни на АЗС 13 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 13 вересня, неділя

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Євро: 87,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Євро: 87,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 100 грн (+1,1 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДП NANO Extro: 100 грн

ДП NANO: 99,90 грн (+1 грн)

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"