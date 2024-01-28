Найдорожчі та найшвидші: ТОП-5 суперкарів в Україні

Якщо бути точним, суперкари в Україні найчастіше можна побачити не на дорозі, а на підземних паркінгах та у приватних боксах – звісно, тим, хто до цих локацій має доступ. Але за великим рахунком це нормальна справа для машин ціною з цілий таксопарк – адже, певно, у половині випадків їх тримають не як транспортний засіб, а як інвестицію. Проте, рахувати чужі гроші – справа невдячна, тому нам більш цікава технічна сутність наявних в Україні суперавтомобілів.

Ferrari SF90 Stradale

Одна з найдосконаліших у технічному плані машин у світі. SF90 Stradale має 4,0-літровий V8 з подвійним надувом і 780 к.с., а на додачу до них – три електродвигуни сумарною віддачою 220 к.с. Тобто у найсуворішому режимі цей гібрид (так-так, такі гібриди теж бувають) на виході має 1000 конячок. Додамо, що ця Ferrari для чогось має режим рекуперації і її батарею можна підзаряжати не лише від розетки, а й під час уповільнення. Першу сотню км/год машина розмінює через 2,5 секунди, другу – через 6,7 с, а про третю виробник чомусь не повідомляє, хоча відомо, що максималка сягає 340 км/год.

Відомо про три Ferrari SF90 Stradale в нашій країні – одна в Одесі і дві в Києві, і одна з них геть свіженька – її завезли минулого року. Про точну вартість таких машин говорити не можна, але стартова ціна в Європі перевищує 500 000 євро.

Porsche 911 GT3 (992)

Насправді це не товарний автомобіль, а те, що називається омологаційний екземпляр. Тобто – дорожня версія гоночного 911 для серій Carrera Cup та GT3 Cup Challenge, якій додали необхідні для руху звичайними шляхами речі і яка підтверджує, що це таки серійний автомобіль, хоча серія ця обмежена. Ціна починається з 220 тисяч євро. Є інформація, що 911 GT3 в кузові 992 в Україні аж дванадцять одиниць.

Цікаво, що 911 GT3 має ще модифікацію з індексом RS – ще більш наближену до суто гоночного боліда. Її відмінність в 525-сильному атмосфернику (3,2 с до 100 км/год), а ще в особливих налаштуваннях аеродинамічних пристроїв, які слідкують за тим, щоб машина не злетіла в повітря в поворотах, притискуючи її до асфальту. Для чого таке авто в країні, де є всього один реальний автобан (і то короткий), не зовсім зрозуміло, але в Україні є кілька таких “ер-есок”, зокрема, в Дніпрі і в Одесі.

Rolls-Royce Spectre

Так, “Роллс-Ройсові” начеб то не личить компанія шумних і нервових суперкарів, але – хай вже не ображаються прихильники марки – про це слід було думати тоді, коли в розкішного купе штучної роботи відбирали двигун внутрішнього згорання. Натомість у “Спектра” є два електромотори потужністю, еквівалентною 585 “коням”. Виробник називає свій перший електромобіль найшвидшим в історії бренду. При тому максималку Spectre компанія традиційно не вказує, але заявляє, що до 100 км/год він розганяється за 4,5 с – певно, міг би і швидше, але це вже буде некомфортно для поважних пасажирів. Пробіг без підзарядки за циклом WLTP 515 – 580 км. Ціна – далеко за півмільйони євро.

Lamborghini Huracan LP 640-22 Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica – типовий суперкар, він має середнє розташування двигуна і 640 кінських сил у запасі. Причому мотор – чесний “атмосферник”, з 5,2-літрами робочого об’єму, 10 циліндрами і 565 Нм обертового моменту. Для прискорення до перших 100 км/год йому достатньо 3,2 с, до других – 9,1 с, а максимальна швидкість становить 325 км/год. Як мінімум одна така машина прописана в столиці, але побачити на вулицях її можна нечасто. Певно, одна з причин – у доволі складному процесі керування, наприклад, можна лише уявити, чого вартий контроль задньої осі, адже весь велетенський обертовий момент “Уракана” в версії Tecnica (в серії з 2022 року) передається на два задні колеса. Це доволі неприємна обставина для машини, ціна на яку в Україні починається після 300 000 євро.

Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition

Нечастий випадок, коли автомобіль минулих років – а він має документи 2008 року – котувався б на рівні нових суперавтомобілів. Між тим, у випадку з Mercedes-Benz SLR McLaren саме так і є. Завдяки своєму 5,4-літровому мотору V8 з 650 кінськими силами купе розганяється до 100 км/год за 3,6 с і набирає аж 337 км/год максимальної швидкості. .

Судячи за характерними карбоновими спойлерами спереду і ззаду, дифузору, за особливими сидіннями-ковшами, а головне, завдяки шильдикам на крилах та багажнику, можна зрозуміти, що перед нами одна з десяти машин, побудованих між 2003 то 2010 рр. у виконанні Crown Edition – начеб то на замовлення певних коронованих осіб зі Сходу. Півроку тому цей екземпляр з пробігом 41 км на одному з британських аукціонів торгували за суму, еквівалентну 460 тисячам доларів, а у жовтні 2023-го її вже бачили в Україні.

Якщо коротко

Зрозуміло, що більшості пересічних автомобілістів – і українських у тому числі – описані тут автівки не по кишені. Але це не значить, що українці не можуть ними пишатись: адже ці витвори технологій і конструкторського мистецтва наявні в Україні, що свідчить про певний рівень країни. До речі, наскільки нам відомо, більшість згаданих тут машин, попри всі воєнні загрози, на момент написання статті власники тримають в межах України.