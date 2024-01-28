Самые дорогие и быстрые: ТОП-5 суперкаров в Украине

Если быть точным, суперкары в Украине чаще всего можно увидеть не на дороге, а на подземных паркингах и в приватных боксах – конечно, тем, кто имеет доступ к этим локациям. Но по большому счету это нормальное дело для машин ценою с целый таксопарк – ведь, пожалуй, в половине случаев их держат не как транспортное средство, а как инвестицию. Однако считать чужие деньги – дело неблагодарное, поэтому нам более интересна техническая сущность имеющихся в Украине суперавтомобилей.

Ferrari SF90 Stradale

Одна из самых совершенных в техническом плане машин в мире. SF90 Stradale имеет 4,0-литровый V8 с двойным надувом и мощностью в 780 л.с., а вдобавок к ним – три электродвигателя суммарной отдачей 220 л.с. То есть в самом суровом режиме этот гибрид (да-да, такие гибриды тоже бывают) на выходе имеет 1000 лошадок. Добавим, что эта Ferrari для чего-то имеет режим рекуперации, и ее батарею можно подзаряжать не только от розетки, но и во время замедления. Первую сотню км/ч машина разменивает через 2,5 секунды, вторую – через 6,7 с, а о третьей производитель почему-то не сообщает, хотя известно, что максималка достигает 340 км/ч.

Известно о трех Ferrari SF90 Stradale в нашей стране – одна в Одессе и две в Киеве, и одна из них совсем свежая, ее завезли в прошлом году. О точной стоимости таких машин говорить нельзя, но стартовая цена в Европе превышает 500 000 евро.

Porsche 911 GT3 (992)

На самом деле, это не товарный автомобиль, а то, что называется омологационный экземпляр. То есть – дорожная версия гоночного 911 для серий Carrera Cup и GT3 Cup Challenge, которому добавили необходимые для движения обычными дорогами вещи и подтверждающая, что это серийный автомобиль, хоть серия эта и ограничена. Цена начинается с 220 тысяч евро. Есть информация, что 911 GT3 в кузове 992 (выпускается с 2021 г.) в Украине целых двенадцать единиц.

Интересно, что 911 GT3 имеет еще модификацию с индексом RS – еще более приближенную к чисто гоночному болиду. Ее отличие в 525-сильном атмосфернике (3,2 с до 100 км/ч), а еще в особых настройках аэродинамических устройств, следящих за тем, чтобы машина не взлетела в воздух в поворотах, прижимая ее к асфальту. Для чего такое авто в стране, где есть всего один реальный автобан (и то короткий), не совсем понятно, но в Украине есть несколько таких "эр-эсок", в частности, в Днепре и в Одессе.

Rolls-Royce Spectre

Да, "Роллс-Ройсу" вроде бы не к лицу компания шумных и нервных суперкаров, но – пусть уж не обижаются поклонники марки – об этом надо было думать тогда, когда у роскошного купе штучной работы отбирали двигатель внутреннего сгорания. Зато у "Спектра" есть два электромотора мощностью, эквивалентной 585 "лошадям". Производитель называет свой первый электромобиль самым быстрым в истории бренда. При этом максималку Spectre компания традиционно не указывает, но заявляет, что до 100 км/ч он разгоняется за 4,5 с. Наверное, мог бы и побыстрее, но это уже будет некомфортно для уважаемых пассажиров. Пробег без подзарядки по циклу WLTP - 515-580 км. Цена – далеко за полмиллиона евро.

Lamborghini Huracan LP 640-22 Tecnica

Lamborghini Huracan Tecnica – типичный суперкар, он имеет среднее расположение двигателя и 640 лошадиных сил в запасе. Причем мотор – честный "атмосферник", с 5,2-литрами рабочего объема, 10 цилиндрами и 565 Нм крутящего момента. Для ускорения до первых 100 км/ч ему достаточно 3,2 с, до вторых – 9,1 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Как минимум одна такая машина прописана в столице, но увидеть на улицах ее можно нечасто. Наверное, одна из причин – в довольно сложном процессе управления, например, можно только представить, чего стоит пилоту контроль задней оси, ведь весь гигантский крутящий момент “Уракана” в версии Tecnica (в серии с 2022 года) передается на два задних колеса. Это довольно неприятное обстоятельство для машины, цена на которую в Украине начинается после 300 000 евро.

Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition

Нечастый случай, когда автомобиль прошлых лет – а у него документы 2008 года – котировался бы на уровне новых суперавтомобилей. Между тем в случае с Mercedes-Benz SLR McLaren именно так и есть. Благодаря своему 5,4-литровому мотору V8 с 650 лошадиными силами купе разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и набирает 337 км/ч максимальной скорости.

Судя по характерным карбоновым спойлерам спереди и сзади, диффузору, по особыми сиденьями-ковшами, а главное, благодаря шильдикам на крыльях и багажнике, можно понять, что перед нами одна из десяти машин, построенных между 2003 и 2010 гг. в исполнении Crown Edition – вроде бы по заказу определенных коронованных лиц с Востока. Полгода назад этот экземпляр с пробегом 41 км на одном из британских аукционов торговали за сумму, эквивалентную 460 тысяч долларов, а в октябре 2023 ее уже видели в Украине.

Если коротко

Понятно, что большинству рядовых автомобилистов – и украинских в том числе – описанные здесь автомобили не по карману. Но это не значит, что украинцы не могут ими гордиться: ведь эти произведения технологий и конструкторского искусства есть в Украине, что свидетельствует об определенном уровне страны. Кстати, насколько нам известно, большинство упомянутых здесь машин, несмотря на все военные угрозы, на момент написания статьи владельцы держат в пределах Украины.