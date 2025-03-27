Найдорожчі та найдешевші паркомісця в Україні: скільки доведеться заплатити у 2025 році
Ціни на місця в критих та підземних паркінгах у 2025 році зросли. Водночас вартість відкритих парковок, навпаки, знизилася разом із попитом.
Скільки доведеться заплатити за паркомісце у різних містах України та як змінився попит на тлі війни, РБК-Україна розповідає із посиланням на дані OLX Нерухомість.
Стабільний попит і зростання цін
Середня вартість паркомісця у критих або підземних паркінгах по Україні зросла на 8,7% у порівнянні з минулим роком і наразі становить 708 383 гривень. Попит на такі місця збільшився на 18%, хоча пропозиція скоротилася на 4,6%.
Найбільше паркомісць продається у Києві, де попит зріс на 11,9%, а пропозиція впала на 3,8%. Водночас ціна паркінгу у столиці знизилася на 1,8% - зараз вона в середньому становить 879 796 гривень.
Суттєве подорожчання паркінгів зафіксоване в:
- Одесі - на 14,7% (до 623 558 гривень),
- Львові - на 10% (до 624 071 гривні),
- Дніпрі - на 8% (до 808 619 гривень).
Ціни на парковки падають разом із попитом
На відміну від паркінгів, попит на місця на відкритих парковках у 2025 році знизився на 27,6%, а середня ціна впала на 3% - до 40 000 гривень. Пропозиція також скоротилася на 11,6%.
Найбільше подешевшали парковки в:
- Дніпрі - на 88,2% (з 169 358 гривень до 20 000 гривень),
- Києві - на 38,2% (з 97 012 гривень до 60 000 гривень),
- Одесі - на 9,8% (з 39 292 гривень до 35 423 гривень).
Водночас у Львові зафіксована найвища вартість парковки - 564 013 гривень, що на 13% більше, ніж торік.
Попит на купівлю місць на парковках найбільше знизився у:
- Сумах (-88%),
- Одесі (-57%),
- Києві (-31,6%),
- Львові (-20,9%).
Загалом у 2025 році українці активніше купують паркомісця в закритих паркінгах, тоді як інтерес до відкритих парковок падає, що впливає на зниження їхньої вартості.
Раніше РБК-Україна розповідало про проблему паркування для людей з обмеженими можливостями, зокрема, про право цих осіб паркуватися безкоштовно на спеціальних місцях для інвалідів. Законодавство вимагає, щоб на кожній парковці були виокремлені місця для таких людей (не менше 10% від загальної кількості паркомісць). Такі місця позначаються відповідними знаками або розміткою. Паркування на таких місцях без належних підстав може призвести до штрафу від 1020 до 1700 гривень.
Також ми писали про різні варіанти зберігання автомобілів, порівнявши їх плюси та мінуси. Зокрема, розповідали про паркування на відкритому повітрі, в гаражі, під навісом та на платних стоянках.
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