Найдорожчі та найдешевші паркомісця в Україні: скільки доведеться заплатити у 2025 році

Ціни на місця в критих та підземних паркінгах у 2025 році зросли. Водночас вартість відкритих парковок, навпаки, знизилася разом із попитом.

Скільки доведеться заплатити за паркомісце у різних містах України та як змінився попит на тлі війни, РБК-Україна розповідає із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Стабільний попит і зростання цін

Середня вартість паркомісця у критих або підземних паркінгах по Україні зросла на 8,7% у порівнянні з минулим роком і наразі становить 708 383 гривень. Попит на такі місця збільшився на 18%, хоча пропозиція скоротилася на 4,6%.

Найбільше паркомісць продається у Києві, де попит зріс на 11,9%, а пропозиція впала на 3,8%. Водночас ціна паркінгу у столиці знизилася на 1,8% - зараз вона в середньому становить 879 796 гривень.

Суттєве подорожчання паркінгів зафіксоване в:

Одесі - на 14,7% (до 623 558 гривень),

Львові - на 10% (до 624 071 гривні),

Дніпрі - на 8% (до 808 619 гривень).

Ціни на парковки падають разом із попитом

На відміну від паркінгів, попит на місця на відкритих парковках у 2025 році знизився на 27,6%, а середня ціна впала на 3% - до 40 000 гривень. Пропозиція також скоротилася на 11,6%.

Найбільше подешевшали парковки в:

Дніпрі - на 88,2% (з 169 358 гривень до 20 000 гривень),

Києві - на 38,2% (з 97 012 гривень до 60 000 гривень),

Одесі - на 9,8% (з 39 292 гривень до 35 423 гривень).

Водночас у Львові зафіксована найвища вартість парковки - 564 013 гривень, що на 13% більше, ніж торік.

Попит на купівлю місць на парковках найбільше знизився у:

Сумах (-88%),

Одесі (-57%),

Києві (-31,6%),

Львові (-20,9%).

Загалом у 2025 році українці активніше купують паркомісця в закритих паркінгах, тоді як інтерес до відкритих парковок падає, що впливає на зниження їхньої вартості.