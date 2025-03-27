Самые дорогие и самые дешевые паркоместа в Украине: сколько придется заплатить в 2025 году
Цены на места в крытых и подземных паркингах в 2025 году выросли. В то же время стоимость открытых парковок, наоборот, снизилась вместе со спросом.
Сколько придется заплатить за паркоместо в разных городах Украины и как изменился спрос на фоне войны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Стабильный спрос и рост цен
Средняя стоимость паркоместа в крытых или подземных паркингах по Украине выросла на 8,7% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 708 383 гривен. Спрос на такие места увеличился на 18%, хотя предложение сократилось на 4,6%.
Больше всего паркомест продается в Киеве, где спрос вырос на 11,9%, а предложение упало на 3,8%. В то же время цена паркинга в столице снизилась на 1,8% - сейчас она в среднем составляет 879 796 гривен.
Существенное подорожание паркингов зафиксировано в:
- Одессе - на 14,7% (до 623 558 гривен),
- Львове - на 10% (до 624 071 гривны),
- Днепре - на 8% (до 808 619 гривен).
Цены на парковки падают вместе со спросом
В отличие от паркингов, спрос на места на открытых парковках в 2025 году снизился на 27,6%, а средняя цена упала на 3% - до 40 000 гривен. Предложение также сократилось на 11,6%.
Больше всего подешевели парковки в:
- Днепре - на 88,2% (с 169 358 гривен до 20 000 гривен),
- Киеве - на 38,2% (с 97 012 гривен до 60 000 гривен),
- Одессе - на 9,8% (с 39 292 гривен до 35 423 гривен).
В то же время во Львове зафиксирована самая высокая стоимость парковки - 564 013 гривен, что на 13% больше, чем в прошлом году.
Спрос на покупку мест на парковках больше всего снизился в:
- Сумах (-88%),
- Одессе (-57%),
- Киеве (-31,6%),
- Львове (-20,9%).
В целом в 2025 году украинцы активнее покупают паркоместа в закрытых паркингах, тогда как интерес к открытым парковкам падает, что влияет на снижение их стоимости.
Ранее РБК-Украина рассказывало о проблеме парковки для людей с ограниченными возможностями, в частности, о праве этих лиц парковаться бесплатно на специальных местах для инвалидов. Законодательство требует, чтобы на каждой парковке были выделены места для таких людей (не менее 10% от общего количества паркомест). Такие места обозначаются соответствующими знаками или разметкой. Парковка на таких местах без надлежащих оснований может привести к штрафу от 1020 до 1700 гривен.
Также мы писали о различных вариантах хранения автомобилей, сравнив их плюсы и минусы. В частности, рассказывали о парковке на открытом воздухе, в гараже, под навесом и на платных стоянках.
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