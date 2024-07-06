Найдорожчі приватні школи України, де батьки платять по кількадесят тисяч гривень

З кожним роком приватна освіта стає все більш популярною, оскільки закриває багато запитів батьків. Наприклад, у такій школі діти можуть перебувати цілий день, вчителі зроблять з ними домашнє завдання. Елітні заклади навіть дають можливість здобувати вищу освіту за кордоном.
РБК-Україна зібрало перелік найвідоміших приватних шкіл нашої країни, їхні пропозиції та вартість навчання.
Цей навчальний заклад вважають найдорожчим і найпрестижнішим у столиці. У школі навчається до 550 дітей з 1 по 11 клас за українською програмою, а також працюють групи дошкільної підготовки. Навчання можливе наживо та дистанційно.
У старшій школі інтегрована міжнародна програма з можливістю отримати канадський диплом. Тобто в результаті випускники отримують одночасно свідоцтво про завершення української школи та канадський High School Diploma.
Перед вступом батьки з дитиною можуть прийти до школи на екскурсію. Загалом передбачено три етапи вступу, один з яких це співбесіда.
На навчальний рік 2024/2025 розцінки такі:
Навчання наживо:
"Дистанційний плюс" - формат навчання із бронюванням місця та можливістю переходу на формат "Наживо" в будь-який час коштує 2 050 доларів за семестр.
Дистанційний формат навчання без бронювання:
Ця приватна школа є мережевою, тож її заклади представлені в кількох містах України. У школі часто проводять дні відкритих дверей і навіть надають можливість "пробного дня", щоб дитині та батькам було простіше ухвалити рішення.
Серед форм навчання представлені всі класичні (підготовка до школи, молодша та середня школи), а також онлайн-навчання та екстернат.
Максимальна кількість дітей у класах - 12 осіб. Крім того, кожна школа обирає різні додаткові заняття для учнів на батьківських зборах.
Серед правил школи передбачене використання гаджетів лише з метою навчання.
Вартість навчання в школах Alterra:
Екстернатна форма коштує від 3 до 10 000 гривень залежно від умов, а онлайн-навчання - від 4 500 до 6 000 гривень.
Ця приватна школа пропонує навчання лише до четвертого класу. Дитина перебуває тут з 8:30 до 19:00.
Батьки можуть обрати для своєї дитини профіль навчання: ІТ-напрям (поглиблене вивчення інформатики, розвиток логічного мислення) чи лінгвістичний (поглиблене вивчення іноземних мов).
Для учнів школи склали орієнтовний графік дні, за яким вони поєднують навчання, ігри, вправи на розвиток, додаткові заняття та відпочинок.
Вартість навчання для всіх класів становить 13 600 гривень і вступний внесок розміром 8 000 гривень. До речі, за умови навчання двох і більше дітей - знижка 10% на суму оплати за другу дитину. За умови оплати всієї суми за навчальний рік - знижка 5% від суми.
Дитяче дозвілля в ліцеї "Еколенд" (фото: facebook.com/lyceum.ecoland)
Це найтехнологічніша ліцензована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням ІТ та іноземних мов протягом 1-11 класів.
Цей заклад є єдиним в Україні, який входить до освітнього холдингу, представленого у 22 країнах.
На уроках діти тісно працюють з гаджетами. У школі представлені електронні лабораторії для уроків фізики та хімії, окуляри віртуальної реальності для уроків біології, географії, історії, астрономії тощо.
Головна перевага в тому, що діти засвоюють знання, застосовуючи їх на практиці.
Вартість навчання:
1-4 клас з 9:00 до 17:00
На лівому березі Києва 1-4 клас з 9:00 до 14:00
5-8 клас з 9:00 до 17:00
9-11 клас з 9:00 до 17:00
На лівому березі Києва 5-10 клас з 9:00 до 14:00
Навчання базується на державній українській програмі освіти, удосконаленій найбільш ефективними сучасними методиками.
У школі є унікальні прикладні курси конструювання і робототехніки, проводять зустрічі лінгвістичного клубу з носієм англійської мови.
Домашні завдання діти виконують у школі на уроках та під час годин самопідготовки.
В одному класі навчаються до 22 дітей. Освітній процес провадять державною мовою з використанням елементів полілінгвальної освіти з наголосом на англійську та німецьку мови.
Вартість навчання:
Скриншот
Раніше ми розповідали, яка вартість навчання у вишах у 2024/25 навчальному році.
Читайте також, коли українські школи розпочнуть навчання в цьому році.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: сайти Новопечерської школи, Alterra, "Еколенд", Primus Inter Pares School, IT STEP SCHOOL.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.