Найдорожчі приватні школи України, де батьки платять по кількадесят тисяч гривень

Новопечерська школа в Києві

Цей навчальний заклад вважають найдорожчим і найпрестижнішим у столиці. У школі навчається до 550 дітей з 1 по 11 клас за українською програмою, а також працюють групи дошкільної підготовки. Навчання можливе наживо та дистанційно.

У старшій школі інтегрована міжнародна програма з можливістю отримати канадський диплом. Тобто в результаті випускники отримують одночасно свідоцтво про завершення української школи та канадський High School Diploma.

Перед вступом батьки з дитиною можуть прийти до школи на екскурсію. Загалом передбачено три етапи вступу, один з яких це співбесіда.

На навчальний рік 2024/2025 розцінки такі:

Навчання наживо:

перший рік курсу дошкільної підготовки (КДП-4) - 11 000 доларів на рік

другий рік курсу дошкільної підготовки (КДП-5) - 13 150 доларів на рік

1-10 класи - 13 750 доларів на рік

11 клас - 11 600 доларів на рік

"Дистанційний плюс" - формат навчання із бронюванням місця та можливістю переходу на формат "Наживо" в будь-який час коштує 2 050 доларів за семестр.

Дистанційний формат навчання без бронювання:

1-4 класи - 650 доларів за семестр

5-11 класи - 850 доларів за семестр

Alterra school

Ця приватна школа є мережевою, тож її заклади представлені в кількох містах України. У школі часто проводять дні відкритих дверей і навіть надають можливість "пробного дня", щоб дитині та батькам було простіше ухвалити рішення.

Серед форм навчання представлені всі класичні (підготовка до школи, молодша та середня школи), а також онлайн-навчання та екстернат.

Максимальна кількість дітей у класах - 12 осіб. Крім того, кожна школа обирає різні додаткові заняття для учнів на батьківських зборах.

Серед правил школи передбачене використання гаджетів лише з метою навчання.

Вартість навчання в школах Alterra:

Київ, Оболонь - 15 000 гривень

Київ, Голосієво - 14 000 гривень

Одеса, Канатна - 14 000 гривень

Одеса, Фонтан - 16 000 гривень

Дніпро - 14 000 гривень

Львів - 13 000 гривень

Чернівці - 12 000 гривень

Тернопіль - 10 000 гривень

Екстернатна форма коштує від 3 до 10 000 гривень залежно від умов, а онлайн-навчання - від 4 500 до 6 000 гривень.

"Еколенд" у Львові

Ця приватна школа пропонує навчання лише до четвертого класу. Дитина перебуває тут з 8:30 до 19:00.

Батьки можуть обрати для своєї дитини профіль навчання: ІТ-напрям (поглиблене вивчення інформатики, розвиток логічного мислення) чи лінгвістичний (поглиблене вивчення іноземних мов).

Для учнів школи склали орієнтовний графік дні, за яким вони поєднують навчання, ігри, вправи на розвиток, додаткові заняття та відпочинок.

Вартість навчання для всіх класів становить 13 600 гривень і вступний внесок розміром 8 000 гривень. До речі, за умови навчання двох і більше дітей - знижка 10% на суму оплати за другу дитину. За умови оплати всієї суми за навчальний рік - знижка 5% від суми.

Дитяче дозвілля в ліцеї "Еколенд" (фото: facebook.com/lyceum.ecoland)

IT STEP SCHOOL

Це найтехнологічніша ліцензована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням ІТ та іноземних мов протягом 1-11 класів.

Цей заклад є єдиним в Україні, який входить до освітнього холдингу, представленого у 22 країнах.

На уроках діти тісно працюють з гаджетами. У школі представлені електронні лабораторії для уроків фізики та хімії, окуляри віртуальної реальності для уроків біології, географії, історії, астрономії тощо.

Головна перевага в тому, що діти засвоюють знання, застосовуючи їх на практиці.

Вартість навчання:

1-4 клас з 9:00 до 17:00

помісячна оплата / 9 платежів - 28 800 гривень

семестрова оплата / 2 платежі - 125 820 гривень

повна оплата за навчальний рік - 241 110 гривень

На лівому березі Києва 1-4 клас з 9:00 до 14:00

помісячна оплата / 9 платежів - 17 010 гривень

семестрова оплата / 2 платежі - 74 160 гривень

повна оплата за навчальний рік - 143 820 гривень

5-8 клас з 9:00 до 17:00

помісячна оплата / 9 платежів - 29 070 гривень

семестрова оплата / 2 платежі - 127 170 гривень

повна оплата за навчальний рік - 243 630 гривень

9-11 клас з 9:00 до 17:00

помісячна оплата / 9 платежів - 31 590 гривень

семестрова оплата / 2 платежі - 138 060 гривень

повна оплата за навчальний рік - 264 510 гривень

На лівому березі Києва 5-10 клас з 9:00 до 14:00

помісячна оплата / 9 платежів - 17 010 гривень

семестрова оплата / 2 платежі - 74 160 гривень

повна оплата за навчальний рік - 143 820 гривень

Primus Inter Pares School у Дніпрі

Навчання базується на державній українській програмі освіти, удосконаленій найбільш ефективними сучасними методиками.

У школі є унікальні прикладні курси конструювання і робототехніки, проводять зустрічі лінгвістичного клубу з носієм англійської мови.

Домашні завдання діти виконують у школі на уроках та під час годин самопідготовки.

В одному класі навчаються до 22 дітей. Освітній процес провадять державною мовою з використанням елементів полілінгвальної освіти з наголосом на англійську та німецьку мови.

Вартість навчання:

оплата за навчальний рік - 10 800 у.о.

оплата за чверть - 12 000 у.о.

індивідуальний планшет, одноразова оплата - 17 320 гривень (оплачується додатково)

харчування (ресторанний кейтеринг) - 370 гривень на день (орієнтовно)

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