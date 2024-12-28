Найдешевший в утриманні автомобіль: який він

Один з факторів вибору машини для вдумливого громадянина – наскільки вона буде обтяжливою для сімейного бюджету. З цим не просто визначитись заздалегідь, тим більше якщо машина обирається не в автосалоні, а на вторинному ринку. Але автожурналісти rbc.ua готові поділитись кількома секретами.
Про те, який автомобіль буде для вас найдешевшим в утриманні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Motor та L`Automobile.
Перш за все, слід розуміти, що дані, які ви збираєте про моделі-кандидати на місце у вашому гаражі, треба отримувати з достовірних джерел. До яких відносяться, наприклад, далеко не всі власники даної моделі. По-друге, не забувайте, що в різних умовах експлуатації і у різних власників одне й те саме авто буде вимагати різних сум на заправку, ремонти і обслуговування. Нарешті, нагадаємо, що левова частка витрат на машину залежить від її технічного стану.
Ще одна важлива підказка: до найдешевших в утримані машин в першу чергу відносяться бюджетні моделі, масово поширені на ринку вашої країни. Але неодмінно нові, в руках першого власника. Проте, не всі з нас згодні їздити на дешевій автівці, хай би вона була і нова. Тому потенційному покупцеві потрібні інші маркери машин, які не будуть спустошувати сімейний бюджет.
Планові ТО. Ціну регламентного обслуговування кожної моделі можна дізнатися на сайтах офіційних дилерів. Проте майте на увазі, що в неофіційному сервісі ціни значно нижче – це одне. І вживані машини треба не тільки обслуговувати, а й ремонтувати, усуваючи поламки – це друге.
Пробіг машини. Авто зношеному стані в принципі ніколи не буде дешевим в утриманні, хай би це була одна з моделей легендарної надійності. Після пробігу 250 – 350 тис. км поламки стають регулярними, а це означає постійні витрати на запчастини і послуги СТО. Відтак, шукайте екземпляр з найменшим реальним пробігом;
Достовірні джерела. Об’єктивну інформацію щодо частоти поламок та вартості деталей мають майстри автосервісу та продавці запчастин. Проте важливо консультуватись з кількома такими фахівцями, причому треба, щоб вони працювали не з однією маркою, а з широким спектром брендів і моделей – інакше в них не буде змоги порівняти;
Комплектація. Майте на увазі, що навіть у вигідної з точки зору утримання моделі часто є якась дуже дорога в експлуатації версія. Наприклад, це буває ненажерливий або проблемний двигун, слабка коробка передач, іржавіючи двері, недовговічна пневматична підвіска тощо. Тобто кожну цікаву вам модель треба розглядати у конкретній комплектації – двигун, трансмісія, ходова і навіть тип кузова.
Щомісячні витрати на автомобіль залежать не тільки від самого автомобіля. На кількість відмов і ресурс компонентів впливає також і те, як власник ставиться до машини. Життя двигуна і трансмісії продовжує розмірений, виважений стиль їзди. А коли водій обирає в першу чергу не найкоротшу, а найрівнішу дорогу, то машина рідше заїжджатиме на ремонт ходової. Впливає на стан підвіски і перевантаження машини, і швидкість на якій водій звик долати нерівності.
Звісно, велике значення має якість запчастин, які власник купує для ремонту: брендові комплектуючі іноді служать в рази довше, ніж примітивні "аналоги", але ж і ціна фірмових деталей незрівнянно вище. При якому з підходів автомобіль врешті-решт вийде дешевшим в утриманні, сказати важко, але слід враховувати не тільки гроші, а й час, який доведеться витрачати на кожен додатковий візит у сервіс.
Всі у житті відносне, і автомобільного світу це теж стосується. Інформацію щодо тієї чи іншої моделі накладайте на ваші умови експлуатації, ваш стиль їзди і нарешті, на ваш гаманець. Те, що громаді здається неприпустимим недоліком, може взагалі не мати значення для вас. Наприклад, якщо ви живете неподалік від роботи у впорядкованому районі з рівними шляхами і брендовими АЗС на кожному кроці, вам буде байдуже до високого апетиту двигуна, його вимогливості до якості пального, чи, скажімо, до примх недовговічної ходової.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.