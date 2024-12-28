Самый дешевый в содержании автомобиль: какой он

Прежде всего, следует понимать, что данные, которые вы собираете о моделях-кандидатах на место в вашем гараже, надо получать из достоверных источников. К которым относятся, например, далеко не все владельцы данной модели. Во-вторых, не забывайте, что в разных условиях эксплуатации и у разных владельцев одно и то же авто будет требовать разных сумм на заправку, ремонты и обслуживание. Наконец, напомним, что львиная доля расходов на машину зависит от ее технического состояния.

Еще одна важная подсказка: к самым дешевым в содержании машинам в первую очередь относятся бюджетные модели, массово распространенные на рынке вашей страны. Но непременно новые, в руках первого владельца. Однако, не все из нас согласны ездить на дешевой машине, пусть бы она была и новая. Поэтому потенциальному покупателю нужны другие маркеры машин, которые не будут опустошать семейный бюджет.

Как выбрать дешевую в содержании машину

Плановые ТО. Цену регламентного обслуживания каждой модели можно узнать на сайтах официальных дилеров. Однако имейте в виду, что в неофициальном сервисе цены значительно ниже - это одно. И подержанные машины надо не только обслуживать, но и ремонтировать, устраняя поломки - это второе.

Пробег машины. Авто изношенном состоянии в принципе никогда не будет дешевым в содержании, пусть бы это была одна из моделей легендарной надежности. После пробега 250 - 350 тыс. км поломки становятся регулярными, а это означает постоянные расходы на запчасти и услуги СТО. Поэтому ищите экземпляр с наименьшим реальным пробегом;

Достоверные источники. Объективную информацию о частоте поломок и стоимости деталей имеют мастера автосервиса и продавцы запчастей. Однако важно консультироваться с несколькими такими специалистами, причем надо, чтобы они работали не с одной маркой, а с широким спектром брендов и моделей - иначе у них не будет возможности сравнить;

Комплектация. Имейте в виду, что даже у выгодной с точки зрения содержания модели часто есть какая-то очень дорогая в эксплуатации версия. Например, это бывает прожорливый или проблемный двигатель, слабая коробка передач, ржавеющие двери, недолговечная пневматическая подвеска и т.д. То есть каждую интересующую вас модель надо рассматривать в конкретной комплектации - двигатель, трансмиссия, ходовая и даже тип кузова.

Что влияет на стоимость эксплуатации

Ежемесячные расходы на автомобиль зависят не только от самого автомобиля. На количество отказов и ресурс компонентов влияет также и то, как владелец относится к машине. Жизнь двигателя и трансмиссии продлевает размеренный, взвешенный стиль езды. А когда водитель выбирает в первую очередь не самую короткую, а самую ровную дорогу, то машина реже будет заезжать на ремонт ходовой. Влияет на состояние подвески и перегрузки машины, и скорость на которой водитель привык преодолевать неровности.

Конечно, большое значение имеет качество запчастей, которые владелец покупает для ремонта: брендовые комплектующие иногда служат в разы дольше, чем примитивные "аналоги", но ведь и цена фирменных деталей несравнимо выше. При каком из подходов автомобиль в конце концов выйдет дешевле в содержании, сказать трудно, но следует учитывать не только деньги, но и время, которое придется тратить на каждый дополнительный визит в сервис.

Вкратце

Все в жизни относительно, и автомобильного мира это тоже касается. Информацию о той или иной модели накладывайте на ваши условия эксплуатации, ваш стиль езды и наконец, на ваш кошелек. То, что обществу кажется недопустимым недостатком, может вообще не иметь значения для вас. Например, если вы живете недалеко от работы в благоустроенном районе с ровными дорогами и брендовыми АЗС на каждом шагу, вам будет безразлично к высокому аппетиту двигателя, его требовательности к качеству топлива, или, скажем, к прихотям недолговечной ходовой.