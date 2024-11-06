Домашній інтернет в Україні: які найдешевші пакети пропонують різні оператори

Скільки коштує інтернет від Укртелекому

Компанія пропонує тарифні плани з оплатою від 300 грн на місяць, втім для нових клієнтів діють знижки та особливі умови. Наприклад, тарифний план 100 Мбіт/с за 300 грн на місяць також передбачає підключення до MEGOGO TV тарифу "Оптимальний Промо", де перші 14 днів користування послугою не тарифікуються, далі – 199 грн на місяць.

Вартість підключення інтернету – 1 грн, також абоненти можуть брати в оренду роутер всього за 1 грн на місяць.

Тарифний план від Укртелекому (скриншот)

Які пакети пропонує Київстар

Київстар пропонує пакети домашнього інтернету від 100 грн на місяць, тариф "Удача" за такою ціною діятиме протягом року, далі – 200 грн на місяць. Швидкість інтернету при цьому буде 100 Мбіт/с, трафік безлімітний. Підключення – безкоштовне.

Також є варіанти підключення "комбо" – домашнього інтернету та мобільного зв'язку. Наприклад, пакет "Все разом НАСНАГА" передбачає безлімітний інтернет 100 Мбіт/с, 300 хв на інші мобільні та за кордон, мобільний інтернет 50 тис. МБ і телебачення (280 каналів). Вартість на місяць становить 200 грн з моменту підключення, а з 4 місяця – 380 грн.

Тарифні плани на домашній інтернет (скриншот)

Яка вартість інтернету від Волі

Найдешевший пакет компанія пропонує для нових абонентів. Безлімітний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с можна підключити за 50 грн на місяць. Тариф за такою ціною діятиме протягом року, далі вартість – 150 грн на місяць. Втім цей тариф не підключають у приватному секторі.

Також абонентам пропонують пакет "Інтернет+ТБ". Він надає безлімітний інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с і доступ до телебачення. Вартість послуг становить 100 грн в місяць протягом року, далі – 250 грн на місяць. Цей тариф також не доступний для жителів приватного сектору.

Вартість інтернету від Волі (скриншот)

Які тарифи на інтернет у Тріолані

Компанія пропонує пакети інтернету із різною швидкістю. Найдешевший 100 Мбіт/с коштує від 90 до 240 грн на місяць. Вартість інтернету зі швидкістю 1000 Мбіт/с становить від 150 до 480 грн. Також у компанії можна замовити кабельне телебачення, вартість послуги 120 грн на місяць.

Вартість інтернету від Тріолану (скриншот)

Скільки коштує інтернет від Ланету

Вартість пакетів інтернету від Ланет стартує від 339 грн на 30 днів, тариф передбачає безлімітний доступ до мережі зі швидкістю 1000 Мбіт/с. Підключення послуг безкоштовне. При цьому оператор заявляє, що доступ до інтернету надається протягом 24-72 годин навіть при вимкненні електроенергії.

Нові абоненти можуть отримати 9 місяців інтернету за ціною 999 грн (за весь період), за умови оплати всієї суми одразу. Акція діє на тарифи "GIG" та "PON" (інтернет до 1000 Мбіт/ та ТВ-пакету "Promo"), стандартна вартість яких становить 339 грн за 30 днів.

Вартість інтернету від Ланету (скриншот)