Домашний интернет в Украине: какие самые дешевые пакеты предлагают разные операторы

Сколько стоит интернет от Укртелекома

Компания предлагает тарифные планы с оплатой от 300 грн в месяц, но для новых клиентов действуют скидки и особые условия. К примеру, тарифный план 100 Мбит/с за 300 грн в месяц также предусматривает подключение к MEGOGO TV тарифу "Оптимальный Промо", где первые 14 дней пользования услугой не тарифицируются, далее – 199 грн в месяц.

Стоимость подключения интернета – 1 грн, также абоненты могут брать в аренду роутер всего за 1 грн в месяц.

Тарифный план от Укртелекома (скриншот)

Какие пакеты предлагает Киевстар

Киевстар предлагает пакеты домашнего интернета от 100 грн в месяц, тариф "Удача" по такой цене будет действовать в течение года, далее – 200 грн в месяц. Скорость интернета при этом будет 100 Мбит/с, безлимитный трафик. Подключение – бесплатное.

Также есть варианты подключения "комбо" – домашнего интернета и мобильной связи. К примеру, пакет "Все разом НАСНАГА" предполагает безлимитный интернет 100 Мбит/с, 300 минут на другие мобильные и за рубеж, мобильный интернет 50 тыс. МБ и телевидение (280 каналов). Стоимость в месяц составляет 200 грн с момента подключения, а с 4 месяца – 380 грн.

Тарифные планы на домашний интернет (скриншот)

Какая стоимость интернета от Воли

Самый дешевый пакет компания предлагает для новых абонентов. Безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с можно подключить за 50 грн в месяц. Тариф по такой цене будет действовать в течение года, далее стоимость – 150 грн в месяц. Но этот тариф не подключают в частном секторе.

Также абонентам предлагают пакет "Интернет+ТВ". Он предоставляет безлимитный интернет со скоростью 100 Мбит/с и доступ к телевидению. Стоимость услуг составляет 100 грн в месяц в течение года, дальше – 250 грн в месяц. Этот тариф также не доступен жителям частного сектора.

Стоимость интернета от Воли (скриншот)

Какие тарифы на интернет в Триолане

Компания предлагает пакеты интернета с разной скоростью. Самый дешевый 100 Мбит/с стоит от 90 до 240 грн в месяц. Стоимость интернета со скоростью 1000 Мбит/с составляет от 150 до 480 грн. Также в компании можно заказать кабельное телевидение, стоимость услуги 120 грн в месяц.

Стоимость интернета от Триолана (скриншот)

Сколько стоит интернет от Ланета

Стоимость пакетов интернета от Ланет стартует от 339 грн на 30 дней, тариф предусматривает безлимитный доступ к сети со скоростью 1000 Мбит/с. Подключение услуг бесплатно. При этом оператор заявляет, что доступ к интернету предоставляется в течение 24-72 часов даже при выключении электроэнергии.

Новые абоненты могут получить 9 месяцев интернета по цене 999 грн (за весь период), при условии оплаты всей суммы сразу. Акция действует на тарифы GIG и PON (интернет до 1000 Мбит/ и ТВ-пакет Promo), стандартная стоимость которых составляет 339 грн за 30 дней.

Стоимость интернета от Ланета (скриншот)