Найдешевший бензин - вже по 80 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних

Українські АЗС оновили ціни після вихідних. Через зростання цінників найдешевший бензин А-95 тепер коштує від 80,90 грн/л, а найдешевший дизель - від 90,90 грн/л.
Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 7 вересня - у матеріалі РБК-Україна.
Порівняння цін між п'ятницею, 4 вересня, та понеділком, 7 вересня, свідчить про те, що преміальні мережі ОККО, WOG та SOCAR залишили свої цінники без змін.
Водночас державна "Укрнафта" підняла вартість бензину та дизельного пального на 1-4 гривні за літр, зберігши попередню ціну лише на автогаз.
Так, на АЗС "Укрнафти" преміальний бензин 95-й (Energy) вже коштує 83,90 грн/л. Звичайний бензин А-95 зріс у ціні на 1 грн - до 80,90 грн/л (раніше - 79,90 грн/л). Бензин А-92 додав 1 грн і коштує 78,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Дизельне пальне (Energy) на "Укрнафті" зросло на 1 грн - до 92,90 грн/л. Звичайне ДП подорожчало на 1 грн - до 90,90 грн/л (раніше - 89,90 грн/л).
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