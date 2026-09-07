Самый дешевый бензин - уже по 80 грн: как изменились цены на АЗС после выходных

Украинские АЗС обновили цены после выходных. Из-за роста ценников самый дешевый бензин А-95 теперь стоит от 80,90 грн/л, а самый дешевый дизель - от 90,90 грн/л.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 7 сентября - в материале РБК-Украина.
Сравнение цен между пятницей 4 сентября и понедельником 7 сентября свидетельствует о том, что премиальные сети ОККО, WOG и SOCAR оставили свои ценники без изменений.
В то же время государственная "Укрнафта" подняла стоимость бензина и дизельного толива на 1-4 гривны за литр, сохранив цену только на автогаз.
Так, на АЗС "Укрнафты" премиальный бензин 95-й (Energy) уже стоит 83,90 грн/л. Обычный бензин А-95 вырос в цене на 1 грн - до 80,90 грн/л (ранее - 79,90 грн/л). Бензин А-92 прибавил 1 грн и стоит 78,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 сентября (инфографика РБК-Украина)
Дизельное топливо (Energy) на "Укрнафте" выросло на 1 грн - до 92,90 грн/л. Обычное ДТ подорожало на 1 грн - до 90,90 грн/л (ранее - 89,90 грн/л).
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