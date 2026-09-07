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Найдешевший бензин - вже по 80 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних

08:57 07.09.2026 Пн
2 хв
Одна з популярних мереж підняла вартість бензину та ДП на 1-4 гривні за літр
aimg Марія Кучерявець
Найдешевший бензин - вже по 80 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних Фото: Після вихідних АЗС оновили цінники (Getty Images)
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Українські АЗС оновили ціни після вихідних. Через зростання цінників найдешевший бензин А-95 тепер коштує від 80,90 грн/л, а найдешевший дизель - від 90,90 грн/л.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на понеділок, 7 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Що змінилося на АЗС

Порівняння цін між п'ятницею, 4 вересня, та понеділком, 7 вересня, свідчить про те, що преміальні мережі ОККО, WOG та SOCAR залишили свої цінники без змін.

Водночас державна "Укрнафта" підняла вартість бензину та дизельного пального на 1-4 гривні за літр, зберігши попередню ціну лише на автогаз.

Так, на АЗС "Укрнафти" преміальний бензин 95-й (Energy) вже коштує 83,90 грн/л. Звичайний бензин А-95 зріс у ціні на 1 грн - до 80,90 грн/л (раніше - 79,90 грн/л). Бензин А-92 додав 1 грн і коштує 78,90 грн/л.

Найдешевший бензин - вже по 80 грн: як змінилися ціни на АЗС після вихідних

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Дизельне пальне (Energy) на "Укрнафті" зросло на 1 грн - до 92,90 грн/л. Звичайне ДП подорожчало на 1 грн - до 90,90 грн/л (раніше - 89,90 грн/л).

Деталізація цін на АЗС 7 вересня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Pulls: 98,90 грн
  • ДП Євро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 95,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 85,90 грн
  • ДП Mustang: 98,90 грн
  • ДП Євро-5: 95,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДП NANO Extro: 99,90 грн
  • ДП NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
  • Бензин А-95: 80,90 грн
  • Бензин А-92: 78,90 грн
  • ДП (Energy): 92,90 грн
  • ДП: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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