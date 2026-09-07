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Самый дешевый бензин - уже по 80 грн: как изменились цены на АЗС после выходных

08:57 07.09.2026 Пн
2 мин
Одна из популярных сетей подняла стоимость бензина и ДТ на 1-4 гривны за литр
aimg Мария Кучерявец
Самый дешевый бензин - уже по 80 грн: как изменились цены на АЗС после выходных Фото: После выходных АЗС обновили ценники (Getty Images)
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Украинские АЗС обновили цены после выходных. Из-за роста ценников самый дешевый бензин А-95 теперь стоит от 80,90 грн/л, а самый дешевый дизель - от 90,90 грн/л.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на понедельник, 7 сентября - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на АЗС

Сравнение цен между пятницей 4 сентября и понедельником 7 сентября свидетельствует о том, что премиальные сети ОККО, WOG и SOCAR оставили свои ценники без изменений.

В то же время государственная "Укрнафта" подняла стоимость бензина и дизельного толива на 1-4 гривны за литр, сохранив цену только на автогаз.

Так, на АЗС "Укрнафты" премиальный бензин 95-й (Energy) уже стоит 83,90 грн/л. Обычный бензин А-95 вырос в цене на 1 грн - до 80,90 грн/л (ранее - 79,90 грн/л). Бензин А-92 прибавил 1 грн и стоит 78,90 грн/л.

Самый дешевый бензин - уже по 80 грн: как изменились цены на АЗС после выходных

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 сентября (инфографика РБК-Украина)

Дизельное топливо (Energy) на "Укрнафте" выросло на 1 грн - до 92,90 грн/л. Обычное ДТ подорожало на 1 грн - до 90,90 грн/л (ранее - 89,90 грн/л).

Детализация цен на АЗС 7 сентября, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 95,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Pulls: 98,90 грн
  • ДТ Евро: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 95,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 88,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 85,90 грн
  • ДТ Mustang: 98,90 грн
  • ДТ Евро-5: 95,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,90 грн
  • Бензин NANO 95: 88,90 грн
  • Бензин А-95: 85,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 99,90 грн
  • ДТ NANO: 96,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 83,90 грн
  • Бензин А-95: 80,90 грн
  • Бензин А-92: 78,90 грн
  • ДТ (Energy): 92,90 грн
  • ДТ: 90,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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