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Житло у передмісті. Скільки коштують квартири під Києвом і де найдешевше

Середа 18 червня 2025 15:59
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Житло у передмісті. Скільки коштують квартири під Києвом і де найдешевше Які ціни на нерухомість під Києвом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Середня вартість однокімнатної квартири у Києві становить 65 тисяч доларів, а подекуди у передмісті таке ж житло можна купити майже за втричі нижчою ціною.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, які ціни на житло під Києвом і де найдешевше.

Скільки коштує нерухомість під Києвом

Найнижчі ціни на вторинному ринку у містах-супутниках Києва - у Гостомелі. В середньому там однокімнатні квартири коштують 26 тисяч доларів, двокімнатні - 45 200 доларів, трикімнатні - 64 500 доларів.

Трішки дорожче житло у Бучі. Там однокімнатні квартири продають за 34 500 доларів, двокімнатні - 52 300 доларів, трикімнатні - 79 тисяч доларів.

Ірпінь також входить у трійку міст під Києвом із найдешевшою нерухомістю. Однокімнатні квартири тут коштують 37 тисяч доларів, двокімнатні - 56 тисяч доларів, трикімнатні - 66 800 доларів.

Житло у передмісті. Скільки коштують квартири під Києвом і де найдешевшеЦіни на нерухомість у Києві та передмісті (скриншот)

У Вишневому, Броварах та Вишгороді майже однакові ціни на нерухомість. Однокімнатні квартири коштують 43 тисячі, 44 500 та 45 тисяч доларів, відповідно. Двокімнатні квартири у Вишневому і Броварах продають за 63 та 64 тисячі доларів, а от у Вишгороді - за 55 300 доларів. Ціни на трикімнатні квартири у цих містечках становлять 72-74 тисячі доларів.

Найдорожче у передмісті Києва житло Софіївській та Петропавлівській Борщагівках. Однокімнатні квартири продають за 48 тисяч та 52 тисячі доларів, відповідно. Ціни тут вищі, ніж у столичному Деснянському районі.

Двокімнатні квартири коштують 74 400 та 76 тисяч доларів, трикімнатні - 100 та 98 900 доларів, відповідно.

Читайте також про те, де зараз вищі ціни на нерухомість - у Львові чи Києві.

Раніше ми писали про те, що ціни на вторинному ринку нерухомості України продовжують рости, у деяких містах вони підскочили більш як на 10% за пів року. Рекордсменом знову став Ужгород - тут однокімнатні квартири подорожчали на 19% у валюті.

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