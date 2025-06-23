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Самое дешевое жилье в Украине? Как изменились цены на квартиры в Сумах

Сумы, Понедельник 23 июня 2025 12:07
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Самое дешевое жилье в Украине? Как изменились цены на квартиры в Сумах Сколько теперь стоит жилье в Сумах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

После начала полномасштабного вторжения рынок недвижимости Сум обвалился. Сегодня город стабильно входит в пятерку с самым дешевым жильем в Украине. В то же время за последние полгода цены начали расти.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает о том, сколько сейчас стоит недвижимость в Сумах.

Сколько стоит жилье в Сумах

Цены на вторичке в Сумах начали плавно повышаться с декабря 2024 года. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры - на 15%. Сейчас они в среднем стоят 23 тысячи долларов.

Двухкомнатные выросли в цене на 2%, теперь их продают за 31 тысячу долларов. Стоимость трехкомнатных квартир не изменилась, они стоят 36 тысяч долларов.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в городе надо откладывать всю зарплату в течение 4,4 года, на двухкомнатную - 5,9 года, трехкомнатную - 6,9 года.

Добавим, что сейчас Сумы на четвертой позиции в рейтинге самого дешевого жилья в Украине. Его обогнали Харьков, Николаев и Запорожье.

Самое дешевое жилье в Украине? Как изменились цены на квартиры в СумахЦены на вторичном рынке Сум (скриншот)

Стоимость жилья на первичном рынке не изменилась, в среднем "квадрат" комфорт-класса стоит 620 долларов, эконом-класса - 430 долларов. Сейчас в продаже 9 очередей ЖК, одна находится на этапе строительства.

Цена на аренду тоже остается стабильной в течение последних 6 месяцев. Однокомнатные квартиры сдают за 9 тысяч гривен, двухкомнатные - 12 тысяч гривен. Данных о трехкомнатных - недостаточно.

Ранее мы писали о том, что после длительного затишья рынок недвижимости в Харькове ожил: за последние полгода стоимость квартир на вторичке подскочила на 10-17% в валюте, в зависимости от вида жилья.

Читайте также о том, где под Киевом самые низкие цены на недвижимость и сколько там сейчас стоят квартиры.

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