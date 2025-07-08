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Найдешевше житло в Україні: де у 2025 році можна купити квартиру від 600 тисяч гривень

Фото: Ціни на житло в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні у 2025 році найдешевше житло можна придбати в містах, розташованих ближче до фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані нового дослідження OLX Нерухомість, яке охопило ціни на одно-, дво- та трикімнатні квартири на вторинному ринку в обласних центрах.

Однокімнатні: найдешевші - у Херсоні, Запоріжжі та Сумах

За даними на травень 2025 року, однокімнатні квартири найменше коштують у:

  • Херсоні - 600 тисяч гривень;
  • Запоріжжі - 672 тисячі гривень;
  • Сумах - 723 тисячі гривень;
  • Миколаєві - 748 тисяч гривень;
  • Харкові - 872 тисячі гривень.

Серед цих міст суттєво зросли ціни лише у Харкові - +20% порівняно з травнем 2024 року.

У містах Центральної та Північної України однушки коштують дорожче:

  • Кропивницький - 999 тисяч гривень;
  • Дніпро - 1,1 мільйона гривень;
  • Чернігів, Полтава, Хмельницький - від 1,2 до 1,3 мільйона гривень.

Найбільше зростання - у Хмельницькому (+10%).

Двокімнатні: Харків - лідер за зростанням цін

У прифронтових містах вартість двокімнатного житла така:

  • Херсон - 933 тисячі гривень;
  • Запоріжжя - 952 тисячі гривень;
  • Суми - 1 мільйон гривень;
  • Миколаїв - 1,1 мільйона гривень;
  • Харків - 1,4 мільйона гривень (+26% за рік).

У Дніпрі та Кропивницькому ціни залишились без змін - 1,5-1,6 мільйона гривень. У Чернігові, Полтаві та Хмельницькому "двушки" коштують від 1,7 до 1,8 мільйона гривень, із приростом 8-9% р/р.

Трикімнатні: найдешевше - знову на Півдні та Сході

Трикімнатну квартиру можна купити за:

  • Херсон - 1,1 мільйона гривень;
  • Запоріжжя - 1,3 мільйона гривень;
  • Суми - 1,4 мільйона гривень;
  • Миколаїв - 1,5 мільйона гривень;
  • Харків - 1,8 мільйона гривень (+18%).

Ціни у центральних і північних регіонах вищі:

  • Дніпро, Кропивницький - близько 2 мільйонів гривень;
  • Хмельницький - 2,1 мільйона гривень;
  • Полтава - 2,2 мільйона гривень;
  • Чернігів - 2,3 мільйона гривень (+22%).

Що впливає на ціни

Ключові фактори - географічне розташування та безпекова ситуація. У містах, наближених до зони бойових дій, вартість житла залишається нижчою, проте ринок реагує навіть там: наприклад, у Харкові зафіксоване значне зростання цін.

Водночас у центральних і північних регіонах ціни повільно, але стабільно зростають, що свідчить про поступове відновлення попиту.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівцях стрімко зросли ціни на житло. За пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 13-14%, а місто вийшло на 4 місце в Україні за вартістю нерухомості. Найбільше зросли ціни на дво- і трикімнатні квартири. Новобудови додали 2% у ціні, оренда залишилася стабільною. Щоб купити однушку, треба відкладати всю зарплату 7,5 року.

У Рівному також різко зросли ціни на житло. За пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 10-17%, новобудови - на 8%. Місто увійшло в топ-5 найдорожчих в Україні. Найбільше зросла ціна на "однушки". Щоб купити квартиру, рівнянам потрібно відкладати всю зарплату 8-11,5 років.

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ЖитлоЦіни на житло