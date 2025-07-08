Найдешевше житло в Україні: де у 2025 році можна купити квартиру від 600 тисяч гривень

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівцях стрімко зросли ціни на житло. За пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 13-14%, а місто вийшло на 4 місце в Україні за вартістю нерухомості. Найбільше зросли ціни на дво- і трикімнатні квартири. Новобудови додали 2% у ціні, оренда залишилася стабільною. Щоб купити однушку, треба відкладати всю зарплату 7,5 року.

У Рівному також різко зросли ціни на житло. За пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 10-17%, новобудови - на 8%. Місто увійшло в топ-5 найдорожчих в Україні. Найбільше зросла ціна на "однушки". Щоб купити квартиру, рівнянам потрібно відкладати всю зарплату 8-11,5 років.

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