Найдешевше житло в Україні: де у 2025 році можна купити квартиру від 600 тисяч гривень

В Україні у 2025 році найдешевше житло можна придбати в містах, розташованих ближче до фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані нового дослідження OLX Нерухомість, яке охопило ціни на одно-, дво- та трикімнатні квартири на вторинному ринку в обласних центрах.
За даними на травень 2025 року, однокімнатні квартири найменше коштують у:
Серед цих міст суттєво зросли ціни лише у Харкові - +20% порівняно з травнем 2024 року.
У містах Центральної та Північної України однушки коштують дорожче:
Найбільше зростання - у Хмельницькому (+10%).
У прифронтових містах вартість двокімнатного житла така:
У Дніпрі та Кропивницькому ціни залишились без змін - 1,5-1,6 мільйона гривень. У Чернігові, Полтаві та Хмельницькому "двушки" коштують від 1,7 до 1,8 мільйона гривень, із приростом 8-9% р/р.
Трикімнатну квартиру можна купити за:
Ціни у центральних і північних регіонах вищі:
Ключові фактори - географічне розташування та безпекова ситуація. У містах, наближених до зони бойових дій, вартість житла залишається нижчою, проте ринок реагує навіть там: наприклад, у Харкові зафіксоване значне зростання цін.
Водночас у центральних і північних регіонах ціни повільно, але стабільно зростають, що свідчить про поступове відновлення попиту.
Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівцях стрімко зросли ціни на житло. За пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 13-14%, а місто вийшло на 4 місце в Україні за вартістю нерухомості. Найбільше зросли ціни на дво- і трикімнатні квартири. Новобудови додали 2% у ціні, оренда залишилася стабільною. Щоб купити однушку, треба відкладати всю зарплату 7,5 року.
У Рівному також різко зросли ціни на житло. За пів року квартири на вторинному ринку подорожчали на 10-17%, новобудови - на 8%. Місто увійшло в топ-5 найдорожчих в Україні. Найбільше зросла ціна на "однушки". Щоб купити квартиру, рівнянам потрібно відкладати всю зарплату 8-11,5 років.
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