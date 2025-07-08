Самое дешевое жилье в Украине: где в 2025 году можно купить квартиру от 600 тысяч гривен

Однокомнатные: самые дешевые - в Херсоне, Запорожье и Сумах

По данным на май 2025 года, однокомнатные квартиры меньше всего стоят в:

Херсоне - 600 тысяч гривен;

Запорожье - 672 тысячи гривен;

Сумах - 723 тысячи гривен;

Николаеве - 748 тысяч гривен;

Харькове - 872 тысячи гривен.

Среди этих городов существенно выросли цены только в Харькове - + 20% по сравнению с маем 2024 года.

В городах Центральной и Северной Украины однушки стоят дороже:

Кропивницкий - 999 тысяч гривен;

Днепр - 1,1 миллиона гривен;

Чернигов, Полтава, Хмельницкий - от 1,2 до 1,3 миллиона гривен.

Наибольший рост - в Хмельницком (+10%).

Двухкомнатные: Харьков - лидер по росту цен

В прифронтовых городах стоимость двухкомнатного жилья такова:

Херсон - 933 тысячи гривен;

Запорожье - 952 тысячи гривен;

Сумы - 1 миллион гривен;

Николаев - 1,1 миллиона гривен;

Харьков - 1,4 миллиона гривен (+26% за год).

В Днепре и Кропивницком цены остались без изменений - 1,5-1,6 миллиона гривен. В Чернигове, Полтаве и Хмельницком "двушки" стоят от 1,7 до 1,8 миллиона гривен, с приростом 8-9% г/г.

Трехкомнатные: дешевле всего - снова на Юге и Востоке

Трехкомнатную квартиру можно купить за:

Херсон - 1,1 миллиона гривен;

Запорожье - 1,3 миллиона гривен;

Сумы - 1,4 миллиона гривен;

Николаев - 1,5 миллиона гривен;

Харьков - 1,8 миллиона гривен (+18%).

Цены в центральных и северных регионах выше:

Днепр, Кропивницкий - около 2 миллионов гривен;

Хмельницкий - 2,1 миллиона гривен;

Полтава - 2,2 миллиона гривен;

Чернигов - 2,3 миллиона гривен (+22%).

Что влияет на цены

Ключевые факторы - географическое расположение и ситуация с безопасностью. В городах, приближенных к зоне боевых действий, стоимость жилья остается ниже, однако рынок реагирует даже там: например, в Харькове зафиксирован значительный рост цен.

В то же время в центральных и северных регионах цены медленно, но стабильно растут, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса.