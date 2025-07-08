Самое дешевое жилье в Украине: где в 2025 году можно купить квартиру от 600 тысяч гривен

В Украине в 2025 году самое дешевое жилье можно приобрести в городах, расположенных ближе к фронту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные нового исследования OLX Недвижимость, которое охватило цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в областных центрах.
По данным на май 2025 года, однокомнатные квартиры меньше всего стоят в:
Среди этих городов существенно выросли цены только в Харькове - + 20% по сравнению с маем 2024 года.
В городах Центральной и Северной Украины однушки стоят дороже:
Наибольший рост - в Хмельницком (+10%).
В прифронтовых городах стоимость двухкомнатного жилья такова:
В Днепре и Кропивницком цены остались без изменений - 1,5-1,6 миллиона гривен. В Чернигове, Полтаве и Хмельницком "двушки" стоят от 1,7 до 1,8 миллиона гривен, с приростом 8-9% г/г.
Трехкомнатную квартиру можно купить за:
Цены в центральных и северных регионах выше:
Ключевые факторы - географическое расположение и ситуация с безопасностью. В городах, приближенных к зоне боевых действий, стоимость жилья остается ниже, однако рынок реагирует даже там: например, в Харькове зафиксирован значительный рост цен.
В то же время в центральных и северных регионах цены медленно, но стабильно растут, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса.
Ранее РБК-Украина писало, что в Черновцах стремительно выросли цены на жилье. За полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 13-14%, а город вышел на 4 место в Украине по стоимости недвижимости. Больше всего выросли цены на двух- и трехкомнатные квартиры. Новостройки прибавили 2% в цене, аренда осталась стабильной. Чтобы купить однушку, надо откладывать всю зарплату 7,5 года.
В Ровно также резко выросли цены на жилье. За полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 10-17%, новостройки - на 8%. Город вошел в топ-5 самых дорогих в Украине. Больше всего выросла цена на "однушки". Чтобы купить квартиру, ровенчанам нужно откладывать всю зарплату 8-11,5 лет.
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