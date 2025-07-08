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Самое дешевое жилье в Украине: где в 2025 году можно купить квартиру от 600 тысяч гривен

Фото: Цены на жилье в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в 2025 году самое дешевое жилье можно приобрести в городах, расположенных ближе к фронту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные нового исследования OLX Недвижимость, которое охватило цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры на вторичном рынке в областных центрах.

Однокомнатные: самые дешевые - в Херсоне, Запорожье и Сумах

По данным на май 2025 года, однокомнатные квартиры меньше всего стоят в:

  • Херсоне - 600 тысяч гривен;
  • Запорожье - 672 тысячи гривен;
  • Сумах - 723 тысячи гривен;
  • Николаеве - 748 тысяч гривен;
  • Харькове - 872 тысячи гривен.

Среди этих городов существенно выросли цены только в Харькове - + 20% по сравнению с маем 2024 года.

В городах Центральной и Северной Украины однушки стоят дороже:

  • Кропивницкий - 999 тысяч гривен;
  • Днепр - 1,1 миллиона гривен;
  • Чернигов, Полтава, Хмельницкий - от 1,2 до 1,3 миллиона гривен.

Наибольший рост - в Хмельницком (+10%).

Двухкомнатные: Харьков - лидер по росту цен

В прифронтовых городах стоимость двухкомнатного жилья такова:

  • Херсон - 933 тысячи гривен;
  • Запорожье - 952 тысячи гривен;
  • Сумы - 1 миллион гривен;
  • Николаев - 1,1 миллиона гривен;
  • Харьков - 1,4 миллиона гривен (+26% за год).

В Днепре и Кропивницком цены остались без изменений - 1,5-1,6 миллиона гривен. В Чернигове, Полтаве и Хмельницком "двушки" стоят от 1,7 до 1,8 миллиона гривен, с приростом 8-9% г/г.

Трехкомнатные: дешевле всего - снова на Юге и Востоке

Трехкомнатную квартиру можно купить за:

  • Херсон - 1,1 миллиона гривен;
  • Запорожье - 1,3 миллиона гривен;
  • Сумы - 1,4 миллиона гривен;
  • Николаев - 1,5 миллиона гривен;
  • Харьков - 1,8 миллиона гривен (+18%).

Цены в центральных и северных регионах выше:

  • Днепр, Кропивницкий - около 2 миллионов гривен;
  • Хмельницкий - 2,1 миллиона гривен;
  • Полтава - 2,2 миллиона гривен;
  • Чернигов - 2,3 миллиона гривен (+22%).

Что влияет на цены

Ключевые факторы - географическое расположение и ситуация с безопасностью. В городах, приближенных к зоне боевых действий, стоимость жилья остается ниже, однако рынок реагирует даже там: например, в Харькове зафиксирован значительный рост цен.

В то же время в центральных и северных регионах цены медленно, но стабильно растут, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса.

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновцах стремительно выросли цены на жилье. За полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 13-14%, а город вышел на 4 место в Украине по стоимости недвижимости. Больше всего выросли цены на двух- и трехкомнатные квартиры. Новостройки прибавили 2% в цене, аренда осталась стабильной. Чтобы купить однушку, надо откладывать всю зарплату 7,5 года.

В Ровно также резко выросли цены на жилье. За полгода квартиры на вторичном рынке подорожали на 10-17%, новостройки - на 8%. Город вошел в топ-5 самых дорогих в Украине. Больше всего выросла цена на "однушки". Чтобы купить квартиру, ровенчанам нужно откладывать всю зарплату 8-11,5 лет.

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