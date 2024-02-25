Найдешевше житло. За скільки можна купити бюджетну квартиру в Одесі

Скільки коштують квартири в Одесі

В Одесі на ціни завжди впливала та продовжує впливати сезонність. Як правило, узимку попит на оренду квартир рідко переживає сплеск. Попит у холодну пору року зазвичай нижчий, ніж улітку, говорить у коментарі РБК-Україна спеціаліст з продажу квартир в Одесі, член асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Внученко.

Через постійний ризик обстрілів і відтік частини населення під час гострої фази війни у 2022 році ціни на житло в Одесі пішли на спад. Раніше Одеса була в беззаперечних лідерах серед інших міст по купівлі житла поруч з Києвом. Однак через реалії війни за кількістю угод ввід початку минулого року були інші міста: Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Київ. Спад попиту сприяє зниженню вартості житла в Одесі. Придбати квартиру можна дешевше, ніж раніше.

Орієнтовна вартість однокімнатних квартир по районах:

Черемушки – від 10 тисяч доларів;

Приморський – від 20 тисяч доларів (середня ціна зазвичай вища);

Київський – від 10 тисяч;

Молдаванка – від 10 до 100 тисяч;

Великий фонтан – від 21 до 320 тисяч (район знаходиться у курортній зоні біля моря);

Аркадія – від 17 до 485 тисяч;

Пересип – від 10 до 57 тисяч;

Чубаївка – від 16 до 100 тисяч;

Сахалінчик – від 19 до 107 тисяч;

Чорноморка – від 13 до 70 тисяч.

Як виглядають найдешевші квартири в Одесі

Бюджетне житло можна придбати, якщо вкласти кошти на етапі будівництва житлових комплексів.

Приміром, квартира за 10 800 доларів продається у ЖК "П’ята Перлина" по вулиці Перлинна, 3. У цього комплексу всього три будинки, кожен з них – в процесі будівництва.

Фото: Продаж 1-кімнатної квартири 22 кв. м на вул. Перлинна 3 (dom.ria.com)

Однокімнатна квартира площею 22 квадратних метри, розташована на 3 поверсі. Власникам обіцяють житло з панорамними вікнами. У квартирі ще треба провести основні ремонтні роботи, що потягне за собою вкладення додаткових коштів.

Територія ЖК матиме закритий двір, вільну парковку, дитячий майданчик, зону відпочинку (столи, мангали), спортивний майданчик, продуктовий магазин, перукарня, салон краси, медпункт, приватна клініка, кафе, бар, ресторан, банк, магазини промтоварів, вказують в оголошенні.

Наступна одна з найдешевших квартир коштує 12 990 доларів та знаходиться в будинку на проспекті Свободи. Смарт-квартира площею 14 квадратних метрів розташована на 2 поверсі монолітно-цегляного будинку. На відміну від першої квартири, сюди теоретично можна відразу заселятися.

Стан квартири оцінюється як задовільний, хоча при перегляді фотографій помітно, що тут можна виконати заміну покриття підлоги, та зробити косметичний ремонт. Не виключено, що також необхідно провести заміну сантехнічного обладнання.

Фото: Продаж 1-кімнатної квартири площею 14 кв. м на просп. Свободи (dom.ria.com)

“Смарт-квартира розташована у житловому комплексі за 5 хвилин від моря. Квартира знаходиться на 2 поверсі, розташована у тихому районі з гарною транспортною розв`язкою. Поруч із будинком – паркінг, стадіон. Уся територія закрита, з камерами спостереження”, – описують пропозицію в оголошенні.

Додають, що торг доречний: квартиру на практиці можна купити навіть дешевше за оголошену вартість.

Рекомендуємо підходити до вибору квартир відповідально та докладно перевіряти всі наявні документи. Крім того, важливо провести ретельний огляд стану житлового приміщення, оскільки іноді реальний стан квартири може відрізнятися від опису, який надається у рекламних оголошеннях.