Найдены новые дефекты. Ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" задержится на год
Ремонт единственного российского авианесущего корабля "Адмирал Кузнецов" из-за обнаруженных дефектов снова затягивается. Корабль вернется в строй не ранее 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Кузнецов", спущенный на воду в 1985 году, должен был выйти из дока после ремонта в 2023 году. Но обнаруженные новые дефекты на корабле вынудили инженеров продлить время ремонта еще на год.
В декабре 2019 года по меньшей мере один военнослужащий погиб и 12 человек получили ранения в результате пожара на борту корабля. В прошлом году он получил повреждения во время ремонтных работ, когда плавучий док, в котором он находился, затонул, и на его палубу рухнул кран.
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