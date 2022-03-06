Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, - Зеленский

"В Ирпене была убита семья. Мужа, жену и двух детей. Прямо на дороге, как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись. Целую семью. Сколько таких семей в Украине погибло? Мы не простим! Мы не забудем!" – сообщил президент.

Он пообещал найти каждого, кто совершил зверства и стрелял по украинским городам и людям.

"Мы накажем каждого, кто совершал зверства на этой войне. На нашей земле. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты, которая давала приказ и нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы", - пообещал Зеленский.

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