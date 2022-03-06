Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах, - Зеленський

"В Ірпені була вбита сім'я. Чоловіка, дружину і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі. Коли вони намагалися просто вийти з міста. Щоб врятуватися. Цілу сім'ю. Скільки таких сімей в Україні загинуло? Ми не пробачимо! Ми не забудемо!"- повідомив президент.

Він пообіцяв знайти кожного, хто скоїв звірства і стріляв по українських містах і людям.

"Ми покараємо кожного, хто здійснював звірства на цій війні. На нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по наших містах. За нашим людям. Яка бомбила нашу землю. Яка запускала ракети, яка давала наказ і натискала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Крім могили", - пообіцяв Зеленський.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!