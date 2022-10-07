У найближчому оточенні Путіна з'явився критик його дій у війні проти України, - WP

Незгода в найближчому оточенні

Незгода в оточені Путіна була визнана настільки важливою, що її включили до щоденного брифінгу з питань розвідки президента США Джо Байдена. Один з членів найближчого оточення Путіна протягом останніх тижнів висловлював президенту незгоду з приводу того, як він веде війну в Україні.

Критика стала найяскравішим свідченням сум'яття в російському керівництві щодо управління війною, яка стала катастрофічною для Москви та змусила голову Кремля віддати приказ щодо мобілізації сотень тисяч військовослужбовців, аби хоч якось повернути назад нещодавні втрати на полях боїв.

Невдоволення, яке висловив один з членів оточення Путіна стосувалося того, що він вважав неправильним управлінням військовими зусиллями і помилками, яких припускаються ті, хто виконує військову кампанію.

Особу інсайдера підтвердити так й не вдалося. Однак, кількість людей, яких Путін вважає своїми близькими або ж довіреними помічниками - невелика. В основному вона складається з колег з часів його служби в КДБ й тих, з ким він познайомився під час очолювання посади заступника мера Санкт-Петербурга в 1990-х роках.

Мобілізація в Росії, зі свого боку, призвела до внутрішніх заворушень, бюрократичної некомпетентності та змусила сотні тисяч російських чоловіків покинути країну.

"З початку окупації ми стали свідками зростаючої тривоги з боку найближчого оточення Путіна. За нашими оцінками, вони особливо стурбовані нещодавніми російськими втратами, помилковим керівництвом і значними військовими недоліками", - заявив представник західної розвідки.

Інший високопоставлений західний чиновник відзначив, що внутрішня напруженість "відповідає тому, як пройшла кампанія для росіян, і атмосфері в Кремлі. Є багато людей, які переконані, що все йде не так, як треба, і що це неправильний курс дій".

Що кажуть про це в Кремлі

За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, серед російських лідерів й справді є розбіжності, оскільки Путін зіткнувся з критично важливим рішенням щодо мобілізації.

"Є розбіжності з приводу таких моментів. Дехто вважає, що ми повинні діяти по-іншому. Але це все частина звичайного робочого процесу", - заявив Пєсков.

Коментуючи питання, чи є розбіжності всередині найближчого оточення Путіна, прессекретар президента заявив: "Є робочі аргументи: про економіку, про проведення військової операції. Є суперечки про систему освіти. Це частина нормального робочого процесу, і це не є ознакою якогось розколу".

Водночас Пєсков заперечив інформацію про те, що хтось з найближчого оточення Путіна кидає виклик голові Кремля.

Публічна критика російських генералів

Невдачі на фронті, поспішні референдуми, мобілізація та ядерні погрози призвели до публічної критики міністра оборони Росії та вищого генералітету.

Голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, який відправив чеченських ополченців воювати проти України, останніми днями розкритикував одного з вищих генералів - Олександра Лапіна. Через деякий час він оголосив про те, що Путін присвоїв йому генерал-полковника.

Давній союзник голови Кремля Євген Пригожин погодився з Кадировим, назвавши російських воєначальників "шматками сміття".

Назначений Москвою "очільник" окупованого Херсона Кирило Стремоусов заявив, що відступ російських військових на північному сході від міста є "перегрупування", а регіон нібито "заблокований". Водночас він звинуватив в некомпетентності вищих російських військових керівників.

Тріщини в системі стають очевидними

Проблеми Путіна на полі бою ускладнюються й безсистемною мобілізацією в Росії.

За словами одного з російських чиновників, позиція голови Кремля здається крихкою.

"Всі ці місяці ми чули, що півсвіту на нашому боці. Але ні прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді, ні китайський лідер Сі Цзіньпінь зараз не підтримують це", - сказав російський чиновник.

Інший чиновник заявив про "протести" з боку голів парламентських комітетів з приводу того, як президент і військові ведуть війну - "чому армія не забезпечується належним чином, чому кампанія не йде так, як повинна".

Високопосадовці з питань безпеки в Європі також заявили, що не чули про жодні виклики Путіну серед його найближчого кола, однак додали, що тріщини в системі стають все більш очевидними.

За словами високопоставленого європейського чиновника з питань безпеки, всередині Кремля Путіна вважають впертим й одержимим Україною.

Двоє російських бізнесменів, які підтримують контакти з політичними чиновниками, підтримали ці настрої й додали, що найближчі тижні можуть стати вирішальними для визначення майбутнього Путіна й рішення яке він прийме щодо війни. Якщо Росія не зупинить свої втрати, то почнеться міжусобиця, яка стане переломним моментом.

Як стверджують російські офіційні особи, рішення Путіна щодо мобілізації, є одним з найбільш дестабілізуючих і політично ризикованих кроків в його кар'єр й може призвести до "нестабільності режиму".

"Всі прагнуть знайти ознаки розпаду Росії, і ви дійсно бачите внутрішню напруженість. Але Росія зараз перебуває у стані війни, і вони продовжують воювати. Ми не бачили нічого, що свідчило б про протилежне", - додав високопоставлений балтійський чиновник