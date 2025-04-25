Найближчими днями відбудуться зустрічі, які наблизять тишу для України, - Зеленський

Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі - зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що потрібен реальний тиск на Росію, щоб вона сприйняла або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або пропозицію України - "будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім - достойний мир і гарантії безпеки".
"Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні Reuters опублікувало "мирний план" США. Зокрема, згідно з ідеєю Вашингтона, він визнає Крим російським на юридичному рівні.
Також план США передбачає, що Україна відмовиться від прагнення стати частиною НАТО.
Водночас Україна і європейські країни передали США свої ідеї щодо завершення війни з Росією. Так вони відповіли на "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Спільний мирний план України та Європи містить чотири пункти: припинення вогню, гарантії безпеки для України, питання територій та економіка.
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