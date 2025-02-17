Найближчими днями в Україні розпочне роботу місія МВФ

Як повідомили у відомстві, Марченко та Георгієва обговорили стан економіки України та прогрес у виконанні умов за програмою розширеного фінансування EFF.

"Мінфін спільно з командами Національного банку та МВФ продовжує працювати над впровадженням спільно визначених реформ. Ми успішно пройшли вже шість переглядів програми та працюємо над виконанням умов до сьомого перегляду і, як результат, отримання наступного траншу обсягом близько 917,5 млн доларів", - зазначив український міністр.

Зазначається, що за майже два роки дії програми розширеного фінансування Україна успішно завершила вже шість переглядів - вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити до держбюджету України близько 9,8 млрд доларів з передбачених програмою на 2023 - 2027 роки 15,5 млрд доларів.

У Мінфіні нагадали, що у 2025 році планується залучити 2,7 млрд доларів від МВФ за результатами чотирьох квартальних переглядів.