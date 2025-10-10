UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

"Найближчими днями прогнозують нову атаку". Киянам дали важливі поради

Ілюстративне фото: Росія може готувати новий удар по енергетиці України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть завдати нового удару по енергооб'єктах Києва вже найближчими днями. Тому киянам необхідно підготуватися до можливих наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Наслідки удару в ніч на 10 жовтня

Кличко зазначив, що через російську атаку в Києві та більшості областей України запроваджено екстрені відключення світла.

"Київ пережив одну з найскладніших за результатами атак. З раннього ранку до робіт із ліквідації наслідків ворожої атаки залучено всі служби", - зазначив мер.

За його словами, з ранку енергетикам вдалося повернути світло для понад 423 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.

Також фахівці відновили роботу системи водопостачання. Але в окремих будинках, де немає світла, може бути відсутня холодна вода на верхніх поверхах, оскільки там не працюють насоси.

Прогнози нової атаки

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Тому що ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку", - наголосив Кличко.

На тлі таких прогнозів він закликав киян:

  • зробити запаси води;
  • підготувати аптечку, набір продуктів харчування;
  • зарядити пристрої автономного живлення;
  • підготувати теплі речі;
  • не ігнорувати сигнали тривоги.

Він зазначив, що всі міські служби працюють цілодобово, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.

Удар 10 жовтня

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни масовано вдарили по українській енергетиці. Зокрема, пошкодження енергооб'єктів було зафіксовано в Києві.

В окремих районах жителям столиці відключили світло. У Києві все ще діють екстрені відключення.

При цьому в моніторингових каналах з'явилася інформація про те, що Росія нібито перекидає свої стратегічні бомбардувальники ближче до кордону з Україною і готується до нового удару.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоЕлектроенергіяВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівВимкнення світла