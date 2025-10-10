"Найближчими днями прогнозують нову атаку". Киянам дали важливі поради

Російські окупанти можуть завдати нового удару по енергооб'єктах Києва вже найближчими днями. Тому киянам необхідно підготуватися до можливих наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.
Кличко зазначив, що через російську атаку в Києві та більшості областей України запроваджено екстрені відключення світла.
"Київ пережив одну з найскладніших за результатами атак. З раннього ранку до робіт із ліквідації наслідків ворожої атаки залучено всі служби", - зазначив мер.
За його словами, з ранку енергетикам вдалося повернути світло для понад 423 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.
Також фахівці відновили роботу системи водопостачання. Але в окремих будинках, де немає світла, може бути відсутня холодна вода на верхніх поверхах, оскільки там не працюють насоси.
"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Тому що ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку", - наголосив Кличко.
На тлі таких прогнозів він закликав киян:
Він зазначив, що всі міські служби працюють цілодобово, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни масовано вдарили по українській енергетиці. Зокрема, пошкодження енергооб'єктів було зафіксовано в Києві.
В окремих районах жителям столиці відключили світло. У Києві все ще діють екстрені відключення.
При цьому в моніторингових каналах з'явилася інформація про те, що Росія нібито перекидає свої стратегічні бомбардувальники ближче до кордону з Україною і готується до нового удару.