"Найближчими днями прогнозують нову атаку". Киянам дали важливі поради

Наслідки удару в ніч на 10 жовтня

Кличко зазначив, що через російську атаку в Києві та більшості областей України запроваджено екстрені відключення світла.

"Київ пережив одну з найскладніших за результатами атак. З раннього ранку до робіт із ліквідації наслідків ворожої атаки залучено всі служби", - зазначив мер.

За його словами, з ранку енергетикам вдалося повернути світло для понад 423 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.

Також фахівці відновили роботу системи водопостачання. Але в окремих будинках, де немає світла, може бути відсутня холодна вода на верхніх поверхах, оскільки там не працюють насоси.

Прогнози нової атаки

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Тому що ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку", - наголосив Кличко.

На тлі таких прогнозів він закликав киян:

зробити запаси води;

підготувати аптечку, набір продуктів харчування;

зарядити пристрої автономного живлення;

підготувати теплі речі;

не ігнорувати сигнали тривоги.

Він зазначив, що всі міські служби працюють цілодобово, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста.