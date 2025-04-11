Найближчим часом Трамп отримає план миротворчої місії в Україні, - Bloomberg
Британія та Франція планують представити Дональду Трампу комплексний план післявоєнних "сил заспокоєння" в Україні. Це має відбутись протягом кількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Раніше сьогодні, міністр оборони Британії Джон Хілі та його французький колега Себастьєн Лекорню заявили, що протягом наступних двох тижнів військові начальники мають на меті доробити деталі того, як очолювана Європою "коаліція рішучих" допоможе забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя та землі України, а також відновити її сили.
Вони сподіваються, що це продемонструє, що Європа серйозно налаштована на виділення власних ресурсів для післявоєнного майбутнього України, і переконає президента США забезпечити "захист" у вигляді військово-повітряних сил, нагляду за кордоном і розвідки, заявили люди, які відмовилися називати свої імена на умовах анонімності.
За словами Лекорню, 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, попросили відповісти письмово до кінця наступного тижня на запитання про те, який внесок вони готові зробити.
П'ятнадцять із них уже запропонували війська, включаючи літаки, військово-морські кораблі та іншу військову техніку.
Зауважимо, що вчора міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих" заявив, що Латвія готова бути частиною "коаліції рішучих" для підтримки України.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, що ініціаторами щодо "коаліції рішучих" виступили Британія та Франція. 2 березня цього року прем'єр Британії Кір Стармер заявив про її створення.
Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що нещодавно у Києві відбулась зустріч представників коаліції. Детальніше про зустріч можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
А вчора стало відомо, що вже близько шести країн погодились надіслати своїх солдатів в рамках даної місії.
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