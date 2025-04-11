Найближчим часом Трамп отримає план миротворчої місії в Україні, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Раніше сьогодні, міністр оборони Британії Джон Хілі та його французький колега Себастьєн Лекорню заявили, що протягом наступних двох тижнів військові начальники мають на меті доробити деталі того, як очолювана Європою "коаліція рішучих" допоможе забезпечити безпеку повітряного простору, узбережжя та землі України, а також відновити її сили.

Вони сподіваються, що це продемонструє, що Європа серйозно налаштована на виділення власних ресурсів для післявоєнного майбутнього України, і переконає президента США забезпечити "захист" у вигляді військово-повітряних сил, нагляду за кордоном і розвідки, заявили люди, які відмовилися називати свої імена на умовах анонімності.

За словами Лекорню, 30 учасників коаліції, до якої також входять неєвропейські країни, такі як Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія, попросили відповісти письмово до кінця наступного тижня на запитання про те, який внесок вони готові зробити.