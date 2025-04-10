Латвія хоче бути в "коаліції рішучих", але деякі деталі краще приховати, - міністр

Латвія готова бути частиною "коаліції рішучих" для підтримки України. Однак, деякі деталі майбутньої військової допомоги поки не розсекречують.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса під час зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих".

За словами Спрудса, на зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих", що була організована Британією та Францією у Брюсселі, було обговорено можливість підтримки України.

"(Сили заспокоєння - ред.) - це важливий механізм, яким ми можемо підтримати й Україну. Звичайно, деякі деталі необхідно приховати", - наголосив він.

За словами міністра, Латвія підтвердила свою готовність бути частиною "коаліції рішучих", зокрема, підкресливши важливість здатності до конкретних дій.

"Ми вважаємо, що маємо бути частиною "коаліції рішучих" і я б навіть додав "коаліції здатних". Про сили заспокоєння, звісно, ​​ще треба говорити детально. Тут є кілька вимірів, але я б не був публічним, поки ми також не приймемо деякі рішення", - пояснив Спрудс.

Він також зазначив, що подальші обговорення механізмів підтримки України та Сил заспокоєння залишаються на порядку денному.

"Ми маємо займатися забезпеченням сталого і справедливого миру, підтримуючи Україну. І в той же час, звісно, ​​ми говоримо саме про конкретні механізми, що ми можемо зробити також у рамках сил заспокоєння", - підсумував він.