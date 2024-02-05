Найближчі три дні покажуть, як у США голосуватимуть допомогу Україні, - посол

Дипломат нагадала, що початково нове фінансування допомоги Україні в США хотіли голосувати окремо. Але потім приєдналися допомога Ізраїлю, а також захист кордонів від мігрантів.

При цьому, за словами Маркарової, весь грудень у Конгресі заявляли, що без кордонів нове фінансування для України неможливе. Нині ж основною проблемою залишається міграційна політика.

Але зараз для України не має значення, чи голосуватимуть фінансування разом з кордонами, чи ні. Головне - щоб нові кошти для допомоги нашій країні виділили.

"Сенат визначився, що він голосуватиме це разом (допомогу Україні та охорону кордонів - ред.). Найближчі три дні покажуть, чи буде цей закон проголосований разом. Далі - справа за Палатою. Але для того, щоб будь-який закон став законом, обидві палати мають його проголосувати перед підписом президента", - заявила Маркарова.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, ще минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Зокрема, понад 60 млрд доларів у пакеті було передбачено на нове фінансування допомоги Україні.

Але пізніше між демократами та республіканцями Конгресу виникли розбіжності щодо такої ініціативи. Члени Республіканської партії хотіли, щоб у пакеті були передбачені жорсткіші заходи щодо захисту кордонів.

Тоді допомога Україні опинилася у підвішеному стані, оскільки вона залежить і від суперечки щодо міграційної політики США.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що в Конгресі США, ймовірно, буде поділено питання безпеки кордону з Мексикою та пов'язаної з цим фінансової допомоги Україні через занепокоєння реформуванням прикордонної політики.