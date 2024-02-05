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Ближайшие три дня покажут, как в США будут голосовать помощь Украине, - посол

Фото: Оксана Маркарова, посол Украины в США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ближайшие три дня покажут, проголосуют ли в Сенате США новое финансирование помощи Украине вместе с ужесточением миграционной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

Дипломат напомнила, что изначально новое финансирование помощи Украине в США хотели голосовать отдельно. Но потом присоединились помощь Израилю, а также защита границ от мигрантов. 

При этом, по словам Маркаровой, весь декабрь в Конгрессе заявляли, что без границ новое финансирование для Украины невозможно. Сейчас же основной проблемой остается миграционная политика. 

Но сейчас для Украины не имеет значения, будут ли голосовать финансирование вместе с границами или нет. Главное - чтобы новые средства для помощи нашей стране выделили. 

"Сенат определился, что он будет голосовать это вместе (помощь Украине и охрану границ - ред.). Ближайшие три дня покажут, будут ли этот закон проголосован вместе. Дальше - дело за Палатой. Но для того, чтобы любой закон стал законом, обе палаты должны его проголосовать перед подписью президента", - заявила Маркарова. 

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В частности, более 60 млрд долларов в пакете были предусмотрены на новое финансирование помощи Украине. 

Но позже между демократами и республиканцами Конгресса возникли разногласия по поводу такой инициативы. Члены Республиканской партии хотели, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры насчет защиты границ. 

Тогда помощь Украине оказалась в подвешенном состоянии, поскольку она зависит и от спора по поводу миграционной политики США. 

Недавно в СМИ появилась информация, что в Конгрессе США, вероятно, будет разделен вопрос безопасности границы с Мексикой и связанной с этим финансовой помощи Украине из-за беспокойства по поводу реформирования пограничной политики.

 

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