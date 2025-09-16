ua en ru
У найближчі тижні в "Дії" відкриють нові категорії Реєстру збитків, - Свириденко

Вівторок 16 вересня 2025 23:06
У найближчі тижні в "Дії" відкриють нові категорії Реєстру збитків, - Свириденко Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У найближчі тижні у "Дії" планують відкрити ще кілька нових категорій заяв до Реєстру збитків, а до кінця року - категорії для бізнесу та державного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко зі своєю командою провела онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків. Говорили про те, як зробити механізм компенсацій реальним інструментом виплат для українців, які втратили житло, бізнес чи майно через російську агресію.

"У найближчі тижні плануємо відкрити ще кілька нових категорій заяв у "Дії", а до кінця року - категорії для бізнесу та державного сектору. Водночас під час зустрічі зійшлися на тому, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд", - розповіла прем'єр.

За її словами, наповнення фонду може відбуватися як за рахунок заморожених активів РФ, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу.

Свириденко також очікує, що в грудні у Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

"Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим. Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці. Росія повинна заплатити за руйнування та шкоду, яку вона завдала нашим людям і нашій країні", - зазначила прем'єр.

Реєстр збитків

Нагадаємо, Міжнародний реєстр збитків для України було створено 17 травня 2023 року на саміті Ради Європи в Рейк'явіку як перший крок до створення міжнародного механізму компенсації. До цієї ініціативи долучилися 40 країн, було відкрито офіс реєстру в Києві.

Подача заявок про завдані російськими військами матеріальні збитки в Україні було відкрито у квітні 2024 року. Тоді почався прийом заяв лише від тих, чиє житло було знищене внаслідок війни.

Нещодавно повідомлялося, що Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" шістьма новими категоріями.

Раніше в Кабміні заявляли, що до кінця 2025 року можуть відкрити всі 45 категорій Реєстру збитків.

Також РБК-Україна пояснювало, як українців можуть подати заяву до реєстру збитків через "Дію".

