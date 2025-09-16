У найближчі тижні в "Дії" відкриють нові категорії Реєстру збитків, - Свириденко

У найближчі тижні у "Дії" планують відкрити ще кілька нових категорій заяв до Реєстру збитків, а до кінця року - категорії для бізнесу та державного сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Свириденко зі своєю командою провела онлайн-зустріч із керівництвом Реєстру збитків. Говорили про те, як зробити механізм компенсацій реальним інструментом виплат для українців, які втратили житло, бізнес чи майно через російську агресію.

"У найближчі тижні плануємо відкрити ще кілька нових категорій заяв у "Дії", а до кінця року - категорії для бізнесу та державного сектору. Водночас під час зустрічі зійшлися на тому, що для ефективної роботи системи потрібен окремий міжнародний компенсаційний фонд", - розповіла прем'єр.

За її словами, наповнення фонду може відбуватися як за рахунок заморожених активів РФ, так і від частини доходів від експорту російської нафти й газу.

Свириденко також очікує, що в грудні у Гаазі під час Дипломатичної конференції відбудеться підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України.

"Це відкриє шлях до запуску реального механізму виплат постраждалим. Разом із партнерами активно працюємо над тим, щоб до практичної реалізації механізму долучалися нові держави-учасниці. Росія повинна заплатити за руйнування та шкоду, яку вона завдала нашим людям і нашій країні", - зазначила прем'єр.