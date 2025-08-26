ua en ru
Найближчі тижні будуть дуже активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками

Вівторок 26 серпня 2025 20:45
Найближчі тижні будуть дуже активними: Зеленський анонсував нові контакти з союзниками Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Триває підготовка до нових контактів з країнами-партнерами, які відбудуться найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він провів нараду з дипломатичною командою МЗС та Офісу президента.

"Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - зазначив президент.

Допомога Україні від союзників

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський анонсував певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів.

Він окремо відзначив домовленості з Нідерландами, які є одним з лідерів підтримки України в Європі.

"І ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів", - додав президент.

Як нещодавно стало відомо, Канада надасть Україні зброї на 1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Також Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро протягом найближчих років.

