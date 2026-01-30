На найбільшому НПЗ Туреччини стався потужний вибух та пожежа: працівників евакуювали

У Туреччині стався вибух та масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни Tüpraş Izmit Rafinerisi. Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об’єктах країни за останній час
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Turkiyetoday.
В місті Ізміт стався вибух на НПЗ - в ємності з бензином, після чого послідувала пожежа. Вибух прлунав ввечері у четвер на території заводу Tüpraş Izmit Rafinerisi - одного з ключових підприємств енергетичного сектора Туреччини. Полум’я поширилося на значну частину об’єкту, що спричинило масштабну пожежу та паніку серед персоналу.
Усі працівники комплексу були евакуйовані через побоювання нових вибухів, а пожежні та аварійні служби працювали над гасінням вогню. Станом на пізній вечір четверга полум’я ще не було повністю ліквідоване.
Причина вибуху наразі офіційно не встановлена, і про постраждалих чи загиблих не повідомляють. Турецькі правоохоронці та рятувальні служби поки не надали коментарів щодо можливих жертв чи масштабів пошкоджень.
Завод у Ізміті обробляє імпортну сиру нафту та має значну потужність: за даними компанії, він може зберігати понад 3 млн тонн нафти і забезпечує роботою майже 2 тис. осіб.
Ця подія стала однією з найбільш серйозних аварій на енергетичних об’єктах Туреччини за останній час і привернула увагу служб безпеки та інвесторів через можливі наслідки для енергетичної інфраструктури регіону.
Нагадаємо, раніше на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", Судно направлялось до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою.
Як відомо, НПЗ в Росії постійно піддаються атакам безпілотників, після чого там виникають вибухи та пожежі. Наприклад нещодавно дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані, внаслідок чого загорівся НПЗ і було атаковано ще одне підприємство.