Найбільший виробник вантажівок Daimler Truck продав свої активи в РФ

Зазначається, що німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck 2024 року продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз".

За його словами, німецький концерн перестав брати участь у житті російського автовиробника з лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

Хто став покупцем і суму угоди Когогін не розкрив.

"Угода відбулася, всі схвалення отримано. Подробиць він також не розкрив", - пише видання.

Daimler Truck

Німецька автомобілебудівна компанія. Є найбільшим виробником вантажних автомобілів у світі. Виробляє тягачі, вантажні автомобілі та автобуси під торговими марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses і Western Star.

Створена в грудні 2021 року відділенням від Mercedes-Benz Group, яка залишається найбільшим акціонером (35 %). Штаб-квартира розташована в місті Лайнфельден-Ехтердінген поблизу Штутгарта, Німеччина.

У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Daimler Truck посіла 324-е місце.

Іноземні бренди виходять з Росії та Білорусі

Нещодавно нідерландська компанія Yandex NV досягла угоди про продаж свого російського бізнесу, включно з популярною пошуковою системою "Яндекс", приблизно за 5,2 мільярда доларів.

Також австрійський деревообробний холдинг Kronospan повністю позбувся свого бізнесу в Білорусі.