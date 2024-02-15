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Найбільший виробник вантажівок Daimler Truck продав свої активи в РФ

Архівне фото: Найбільший виробник вантажівок Daimler Truck продав свої активи в РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільший виробник вантажних автомобілів у світі Daimler Truck продав свої активи в Росії й остаточно покинув ринок держави-агресора.

Про це заявив гендиректор російського підприємства "Камаз" Сергій Когогін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ведомости".

Зазначається, що німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck 2024 року продав свої 15% акцій у найбільшому російському виробнику вантажівок "Камаз".

За його словами, німецький концерн перестав брати участь у житті російського автовиробника з лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.

Хто став покупцем і суму угоди Когогін не розкрив. 

"Угода відбулася, всі схвалення отримано. Подробиць він також не розкрив", - пише видання.

Daimler Truck

Німецька автомобілебудівна компанія. Є найбільшим виробником вантажних автомобілів у світі. Виробляє тягачі, вантажні автомобілі та автобуси під торговими марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses і Western Star. 

Створена в грудні 2021 року відділенням від Mercedes-Benz Group, яка залишається найбільшим акціонером (35 %). Штаб-квартира розташована в місті Лайнфельден-Ехтердінген поблизу Штутгарта, Німеччина.

У списку найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000 за 2022 рік Daimler Truck посіла 324-е місце.

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