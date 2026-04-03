Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Найбільший виробник туалетного паперу "Обухів" призупинив роботу через атаку РФ

16:11 03.04.2026 Пт
2 хв
Це вже не перший удар по виробнику туалетного паперу
aimg Олена Чупровська
Фото: Обухівський комбінат припинив роботу після обстрілу (facebook.com KyivCPM)

Київський картонно-паперовий комбінат зупинив роботу після удару "Шахедів" 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву підприємства.

Як повідомляють на сайті підприємства, виробництво призупинено з міркувань безпеки та для ліквідації наслідків атаки.

Що сталося з комбінатом

3 квітня 2026 року ворожий безпілотник влучив у Київський картонно-паперовий комбінат. Це не перший удар по підприємству.

Через атаку виробничий процес тимчасово зупинено. Керівництво та відповідні служби відстежують ситуацію в режимі реального часу.

На сайті підприємства зазначають, що комбінат випускає виключно цивільну продукцію - жодних зв'язків із військовою або оборонною інфраструктурою. Зокрема:

  • туалетний папір "Обухів 65";
  • лінійку товарів "Диво";
  • інші санітарно-гігієнічні вироби;
  • гофроупаковку.

Усе це щодня використовують у тисячах українських домівок.

"Ми сподіваємося, Київський картонно-паперовий комбінат обов’язково повернеться до повноцінної роботи, щоб і надалі забезпечувати людей нашою якісною та такою необхідною продукцією", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, 3 квітня дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Обухові - постраждали 5 людей, серед них дитина.

У Фастові удар прийшовся по ветеринарній клініці, де загинуло близько 20 тварин.

Вночі та зранку 3 квітня Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по Україні - понад 579 засобів ураження одночасно летіли до різних регіонів країни.

Протиповітряна оборона збила або придушила 541 ціль - 26 ракет і 515 безпілотників.

