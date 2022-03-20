ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает деятельность в РФ

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 15:08
Крупнейший в мире производитель насосного оборудования приостанавливает деятельность в РФ Компания Grundfos останавливает деятельность в России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Датская компания Grundfos временно прекращает производство на территории России. Крупнейший в мире производитель насосного оборудования больше не будет принимать заказы из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксминистра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Отмечается, что у Grundfos есть производственные мощности в России.

"В прошлом году насосы Grundfos были обнаружены в Крыму в обход санкций, что вызвало скандал (тогда там также нашли оборудование Siemens). Мы планировали митинг у офиса Grundfos в Дании, однако с нами связался сотрудник компании и поделился официальным письмом Grundfos, что те отправили своим партнерам в России и Беларуси. Мне разрешили опубликовать это письмо", – написал Дубилет.

В письме говорится, что компания решила приостановить деятельность в РФ и Беларуси. Поэтому Grundfos приостановит производство продукции на заводе в РФ и работу офисов продаж в России и Беларуси.

Фирма возобновит их деятельность,"как только позволит ситуация".

Кроме того, компания аннулировала текущие заказы на поставку в РФ и Беларусь и пожертвовала Украине 2 млн евро.

Ранее мы сообщали, что международная нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестиции в России.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе