Международная нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестиции в России

Нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестирование в новые проекты в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Компания продолжит выполнять действующие договорные обязательства при условии, если они не будут нарушать режим санкций.

"Кризис в Украине вызывает серьезное беспокойство, и мы решительно поддерживает дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, наши сердца - с пострадавшими", - заявил председатель и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

К нефтесервисным услугам относят: бурение скважин, их текущий и капитальный ремонт, сейсмические исследования и геофизические работы, строительство инфраструктуры, применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификация добычи, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.

Добавим, что Baker Hughes стала третьей компанией из "большой четверки" нефтесервиса, которая объявила о решении начать выход из России.

Помимо Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, в "большую четверку" нефтесервисных компаний входит Weatherford.