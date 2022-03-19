Международная нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестиции в России
Нефтесервисная компания Baker Hughes останавливает инвестирование в новые проекты в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.
Компания продолжит выполнять действующие договорные обязательства при условии, если они не будут нарушать режим санкций.
"Кризис в Украине вызывает серьезное беспокойство, и мы решительно поддерживает дипломатическое решение. Мы осуждаем насилие, наши сердца - с пострадавшими", - заявил председатель и генеральный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли.
К нефтесервисным услугам относят: бурение скважин, их текущий и капитальный ремонт, сейсмические исследования и геофизические работы, строительство инфраструктуры, применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификация добычи, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.
Добавим, что Baker Hughes стала третьей компанией из "большой четверки" нефтесервиса, которая объявила о решении начать выход из России.
Помимо Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, в "большую четверку" нефтесервисных компаний входит Weatherford.
Ранее мы сообщали, что две крупнейшие нефтесервисные компании прекращают работу в России.
Также мы писали, что крупнейшая судоходная компания Maersk прекратила закупать российскую нефть.
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