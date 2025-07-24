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Найбільший російський меткомбінат оголосив про обвал прибутків: цифри суттєві

Фото: економіка Росії страждає (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Найбільший російський металургійний комбінат, "Магнітогорський металургійний комбінат" (ММК), заявив про масштабне падіння прибутків у першій половині 2025 року. За перше півріччя завод заробив в дев'ять разів менше, ніж аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання The Moscow Times.

Зазначається, що загальний прибуток ММК в другому кварталі впав на 21,1%, якщо порівнювати з першим кварталом року. В самій компанії заявили, що прибутки впали через сповільнення ділової активності Росії - та звинуватили в цьому високі процентні ставки (які встановлює Центробанк).

За другий квартал 2025 року компанія заробила 2,5 млрд рублів, а загалом за перші шість місяців року - 5,6 мільярда рублів. Це на 88,8% менше, ніж за січень-червень 2024 року. Також у компанії скоротився виторг, а загальні обороти впали на 25%.

При цьому ситуація із падінням доходів ММК виникла на тлі загального скорочення попиту на металургійну продукцію в Росії. Так, минулого року попит впав на 6%, а за підсумками 2025 року очікується скорочення на 10%.

При цьому погано не тільки російській металургії. Українська розвідка прогнозує повний колапс у галузі пасажирських авіаперевезень в Росії. Це може статися до 2027 року.

Зазначимо, що загалом у 2025 році в Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення працівників. Лише за пів року їх кількість збільшилась вдвічі.

У Німеччині нещодавно закликали США підтримати 18-й санкційний пакет, зазначивши, що це буде гарною допомогою Україні. А у Єврокомісії 3 липня закликали посилити тиск на Росію, оскільки російська економіка вже "перегріта".

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Російська Федерація