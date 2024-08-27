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Найбільший у Росії НПЗ втратив половину потужностей після вибуху - Reuters

Росія, Вівторок 27 серпня 2024 11:24
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Найбільший у Росії НПЗ втратив половину потужностей після вибуху - Reuters Фото: Омський НПЗ втратив половину потужностей після вибуху 26 серпня (росЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Вибух, що стався 26 серпня на Омському НПЗ, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства з переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, вибух "Газпромнефть-ОНПЗ", найбільшого в Росії, вивів з ладу початкову установку переробки нафти АВТ-11.

Інший первинний блок, CDU-10, вже простоював через пожежу на початку серпня. АВТ-10 та АВТ-11 мають виробничу потужність близько 8,6 млн тонн на рік кожен.

Як зазначає агентство, причина пожежі поки що не зрозуміла. Декілька російських нафтопереробних заводів зазнали атак українських безпілотників.

Нагадаємо, 26 серпня, на нафтопереробному заводі "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омську стався потужний вибух. Очевидці повідомили, що вибух було чутно у кількох районах міста.

Пізніше пожежу на заводі, частку якого припадає близько 8% загального обсягу переробки нафти в Росії, вдалося локалізувати.

Місцевий губернатор Віталій Хоценко повідомив, що госпіталізовано семеро людей, одна з них перебуває у важкому стані.

У 2022 році Омський НПЗ переробив понад 21 млн тонн сирої нафти.

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Російська Федерація НПЗ
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