Найбільший у Росії НПЗ втратив половину потужностей після вибуху - Reuters

Вибух, що стався 26 серпня на Омському НПЗ, вивів з ладу майже половину потужностей підприємства з переробки нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, вибух "Газпромнефть-ОНПЗ", найбільшого в Росії, вивів з ладу початкову установку переробки нафти АВТ-11.

Інший первинний блок, CDU-10, вже простоював через пожежу на початку серпня. АВТ-10 та АВТ-11 мають виробничу потужність близько 8,6 млн тонн на рік кожен.

Як зазначає агентство, причина пожежі поки що не зрозуміла. Декілька російських нафтопереробних заводів зазнали атак українських безпілотників.