Крупнейший в России НПЗ лишился половины мощностей после взрыва - Reuters
Взрыв, произошедший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия по переработке нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, взрыв "Газпромнефть-ОНПЗ", крупнейшем в России, вывел из строя первоначальную установку переработки нефти АВТ-11.
Другой первичный блок, CDU-10, уже простаивал из-за пожара в начале августа. АВТ-10 и АВТ--11 имеют производственную мощность около 8,6 млн тонн в год каждый.
Как отмечает агентство, причина пожара пока не ясна. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников.
Напомним, 26 августа, на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что взрыв было слышно в нескольких районах города.
Позднее пожар на заводе, на долю которого приходится около 8% общего объема переработки нефти в России, удалось локализовать.
Местный губернатор Виталий Хоценко сообщил, что госпитализированы семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
В 2022 году Омский НПЗ переработал более 21 млн тонн сырой нефти.