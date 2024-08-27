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Крупнейший в России НПЗ лишился половины мощностей после взрыва - Reuters

Россия, Вторник 27 августа 2024 11:24
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Крупнейший в России НПЗ лишился половины мощностей после взрыва - Reuters Фото: Омский НПЗ потерял половину мощностей после взрыва 26 августа (росСМИ)
Автор: Александр Белоус

Взрыв, произошедший 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия по переработке нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, взрыв "Газпромнефть-ОНПЗ", крупнейшем в России, вывел из строя первоначальную установку переработки нефти АВТ-11.

Другой первичный блок, CDU-10, уже простаивал из-за пожара в начале августа. АВТ-10 и АВТ--11 имеют производственную мощность около 8,6 млн тонн в год каждый.

Как отмечает агентство, причина пожара пока не ясна. Несколько российских нефтеперерабатывающих заводов подверглись атакам украинских беспилотников.

Напомним, 26 августа, на нефтеперерабатывающем заводе "Газпромнефть-ОНПЗ" в Омске произошел мощный взрыв. Очевидцы сообщили, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

Позднее пожар на заводе, на долю которого приходится около 8% общего объема переработки нефти в России, удалось локализовать.

Местный губернатор Виталий Хоценко сообщил, что госпитализированы семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

В 2022 году Омский НПЗ переработал более 21 млн тонн сырой нефти.

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Российская Федерация НПЗ
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