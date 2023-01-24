Найбільший у РФ виробник нікелю скорочує виробництво через наслідки санкцій

Основними причинами такого скорочення, як пише видання, у Росії називають затримку ремонту заводу та вересневу пожежу на НПЗ. Крім того, скорочення обсягів виробництва "Норнікеля" зумовлено тим, що російське виробництво металів страждає від припинення постачання обладнання і технологій західними фірмами.

"Найбільший російський виробник рафінованого нікелю, ймовірно, знизить випуск цього металу на 4-5% з рівня 219 тисяч тонн у 2022 році через проведення ремонтних робіт, які були перенесені з минулого року внаслідок проблеми з постачанням обладнання. Виробництво кобальту скоротиться більш ніж удвічі порівняно з тим, що було до вересневої пожежі на Кольській АЕС", - повідомив старший віцепрезидент компанії Сергій Степанов.

Хоча США та Велика Британія запровадили санкції проти головного акціонера "Норнікелю" Володимира Потаніна, жодних санкцій щодо самої компанії та експорту російських металів не було накладено.

"Проте війна в Україні призвела до перебоїв у логістиці, страхуванні та перевезеннях", - зауважує Bloomberg.

"Норнікель" контролює приблизно десяту частину світового ринку нікелю. Метал і кобальт використовуються в батареях і мають вирішальне значення для "зеленої" революції. У грудні Bloomberg повідомляв, що "Норнікель" планує скоротити виробництво нікелю, оскільки деякі європейські покупці уникають російських поставок, зокрема зважаючи на потенційний надлишок.

Проте, за даними видання, "Норнікель" очікує, що виробництво нікелю цьогоріч становитиме від 204 тисяч до 214 тисяч тонн. Виробництво кобальту може становити 1000 тонн проти 2500 тонн в останні роки.

"Минулого року компанія зосередилася на відновленні своїх ланцюжків поставок та зуміла привезти деяке виробниче обладнання з Азії. Тож, цього року потрібно буде провести відкладений ремонт", - запевнив Степанов.

Bloomberg нагадує, що гірничодобувна компанія Потаніна може виробити 2,6 млн унцій паладію та 643 тисяч унцій платини цього року. У 2022 році було вироблено 2,79 млн унцій паладію та 651 тисячу унцій платини.