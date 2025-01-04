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Атака дронів на порт Усть-Луга у Ленінградській області: в ЦПД пояснили його важливість

Росія, Субота 04 січня 2025 13:50
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Атака дронів на порт Усть-Луга у Ленінградській області: в ЦПД пояснили його важливість Фото: у ЦПД пояснили важливість порту в Усть-Лузі для РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони атакували порт Усть-Луга у Ленінградській області 4 січня. Цей порт є дуже важливим для Росії в контексті війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Протягом ночі на 4 січня невідомі безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області", - констатував він.

Чим порт Усть-Луга важливий

Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для Росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості.

"По-перше - це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. Доходи від експорту для фінансування війни", - каже Коваленко.

По-друге, за його словами, цей об'єкт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот.

"Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє РФ забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб", - зазначив військовий.

Також порт Усть-Луга - це своєрідна альтернатива європейським маршрутам.

"Через санкції РФ втратила доступ до багатьох європейських портів, і Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків. Тут здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію. Також завдяки Усть-Лузі Росія зберігає можливість тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону, контролюючи стратегічні морські перевезення", - додає Коваленко.

Усть-Лузький порт, як резюмують в ЦПД, фактично став інструментом економічного та військового виживання РФ в умовах ізоляції.

Атака дронів на порт в Усть-Лузі

4 січня дрони атакували найбільший морський торговельний порт РФ в селищі Усть-Луга Ленінградської області. Він вважається другим за величиною після Новоросійська.

Нагадаємо, 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торгового порту в Усть-Лузі стався вибух. Вони стали нслідком спецоперації СБУ.

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