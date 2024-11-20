Найбільший пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинить роботу: в чому причина

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою 21 листопада призупинять пропускні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби (ДПСУ).
"З 08:00 по 14:00 заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" буде відключене електроживлення", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетинання українсько-молдовського кордон.
Нагадаємо, пункт пропуску "Паланка - Маяки - Удобне" призупиняв роботу минулого тижня - 13 листопада.
На кордоні між Україною та Молдовою діють декілька основних пунктів пропуску, які забезпечують як автомобільне, так і залізничне сполучення. Ось деякі з них:
Основні автомобільні пункти пропуску:
Залізничні пункти пропуску:
Додаткові дрібні пункти пропуску:
Існує також низка дрібніших пунктів пропуску, які здебільшого забезпечують рух мешканців прикордонних населених пунктів.
Ці пункти працюють у різному режимі, залежно від категорії транспорту, обмежень або поточних умов.