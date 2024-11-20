Крупнейши пункт пропуска на границе с Молдовой приостановит работу: в чем причина

В пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой 21 ноября приостановят пропускные операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).
"С 08:00 по 14:00 запланировано проведение технических работ, из-за чего в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будет отключено электропитание", – говорится в сообщении.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.
Напомним, пункт пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" приостанавливал работу на прошлой неделе – 13 ноября.
На границе между Украиной и Молдовой действуют несколько основных пунктов пропуска, которые обеспечивают как автомобильное, так и железнодорожное сообщение.
Основные автомобильные пункты пропуска:
Железнодорожные пункты пропуска:
Дополнительные мелкие пункты пропуска:
Существует также ряд более мелких пунктов пропуска, которые в большинстве своем обеспечивают движение жителей приграничных населенных пунктов.
Эти пункты работают в разном режиме в зависимости от категории транспорта, ограничений или текущих условий.