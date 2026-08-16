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Найбільший металургійний завод України частково зупинив роботу через удар РФ

11:06 16.08.2026 Нд
1 хв
Які наслідки атаки і чи є жертви?
aimg Тетяна Степанова
Фото: металургійний завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі потрапив під ракетну атаку РФ (ukraine.arcelormittal.com)

Гірничо-металургійне підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" потрапило пд ракетну атаку Росії вночі 16 серпня. Є загиблі та постраждалі, завод частково зупинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу підприємства.

В результаті ворожої атаки 13 співробітників підприємства та підрядних організацій поранені. Ще дві людини загинули. Рятувальні й пошукові роботи тривають.

Був введений в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці події працюють співробітники пожежної служби, департаменту охорони праці, рятувальники, медпрацівники.

В результаті атаки пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва та частково зупинено виробничі процеси заводу. Наразі відповідні фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

"Наголошуємо, що наше підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості й рішуче засуджуємо такі підступні ворожі атаки", - наголосили у пресслужбі.

Там нагадали, що в 2022 році підприємство вже зазнало руйнівного ракетного удару Росії. Тоді був зруйнований сортопрокатний цех та загинув співробітник.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. На місцях прильотів виникли пожежі. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 13 отримали поранення.

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