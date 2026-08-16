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Крупнейший металлургический завод Украины частично остановил работу из-за удара РФ

11:06 16.08.2026 Вс
1 мин
Какие последствия атаки и есть ли жертвы?
aimg Татьяна Степанова
Фото: металлургический завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге попал под ракетную атаку РФ (ukraine.arcelormittal.com)

Горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" попало под ракетную атаку России ночью 16 августа. Есть погибшие и пострадавшие, завод частично приостановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В результате вражеской атаки 13 сотрудников предприятия и подрядных организаций получили ранения. Еще два человека погибли. Спасательные и поисковые работы продолжаются.

Был введен план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте происшествия работают сотрудники пожарной службы, департамента охраны труда, спасатели, медработники.

В результате атаки повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства и частично остановлены производственные процессы завода. Соответствующие специалисты оценивают объем нанесенного ущерба и возможности и сроки восстановления.

"Отмечаем, что наше предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности и решительно осуждаем такие коварные вражеские атаки", - подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что в 2022 году предприятие уже испытало разрушительный ракетный удар России. Тогда разрушен сортопрокатный цех и погиб сотрудник.

Напомним, этой ночью Россия нанесла удар по промышленным объектам Кривого Рога. На местах прилетов возникли пожары. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения.

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