Найбільший лоукостер США закрився: що сталося з авіакомпанією і хто винен

Найбільший лоукостер США Spirit Airlines зупинив усю діяльність після того, як переговори про держдопомогу в 500 мільйонів доларів від держави зайшли у глухий кут. Тисячі працівників втратили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Про закриття перевізник оголосив у соціальних мережах у суботу.

Що сталося

"З великим розчаруванням авіакомпанія Spirit Airlines почала негайно згортати свою глобальну діяльність", - йдеться у дописі компанії на платформі X.

Усі рейси скасовано, а обслуговування клієнтів більше не доступне.

Компанія роками мала фінансові проблеми і двічі оголошувала банкрутство - у 2024 і 2025 роках.

Провалені переговори з Білим домом

До останнього дня існувала надія на угоду. У п'ятницю президент США Дональд Трамп сказав журналістам, що Білий дім зробив компанії "остаточну пропозицію".

"Я б сказав, що ми працюємо над складною угодою, але це одна з тих речей, - сказав він. - Ми або її зробимо, або ні", - заявив Трамп.

Раніше кредитори не погоджувались на умови, а уряд не мав вільних пів мільярда доларів для прямої допомоги.

Що буде з пасажирами

Кілька великих американських авіакомпаній пообіцяли допомогти клієнтам Spirit з перебронюванням.

American Airlines та Delta також планують встановити нижчі тарифи на маршрутах, де раніше літав Spirit і де був великий пасажиропотік.

Хто винен: суперечка між партіями

Закриття Spirit одразу стало приводом для політичних звинувачень.

Частина сенаторів-республіканців поклала провину на сенаторку Елізабет Воррен (Демократична партія), яка роками блокувала злиття Spirit з авіакомпанією JetBlue.

У 2024 році суддя зупинив угоду на 3,8 мільярда доларів - після того, як Воррен та адміністрація Джо Байдена заявили, що злиття підніме ціни та зменшить конкуренцію на ринку.

"14 000 співробітників Spirit, які втратили роботу, мандрівники, які тепер платитимуть вищі тарифи, а також акціонери та власники боргів, яких було знищено, можуть подякувати Елізабет Воррен", - написав сенатор-республіканець від штату Огайо Берні Морено.

Демократи, своєю чергою, звинуватили у закритті зростання цін на пальне через війну в Ірані.

"Це руйнівний результат, якого можна було уникнути", - написала представниця Палати представників від Флориди Деббі Вассерман Шульц.

За її словами, вона закликала президента Трампа допомогти Spirit та зберегти тисячі робочих місць і недорогі подорожі.

"Енергетична криза, яку він спричинив, натомість призвела до ще більшої втрати робочих місць і зростання цін для економіки Флориди, яка вже переживає труднощі", - сказала вона.

Міністр транспорту Даффі це заперечив, наголосивши, що компанія ще до іранської кризи вже двічі оголошувала банкрутство.

"Spirit перебував у скрутному становищі задовго до війни з Іраном, - сказав він. - Вони кілька разів оголошували себе банкрутами. Їхня модель не працювала".