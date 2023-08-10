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Найбільший італійський банк готовий припинити роботу на території Росії, - Reuters

Фото: Intesa піде з Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo наближається до схвалення Москви на передачу свого російського бізнесу в місцеве управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У минулому Intesa заявляла, що працює над "вибором контрагентів», щоб передати їм свій російський бізнес, але не розкривала прогресу в цьому питанні. Новин про те, що він близький до отримання дозволу на вихід, раніше не надходило.

Закони, запроваджені Москвою після того, як вона вторглася в Україну у лютому минулого року, вимагають схвалення президента для таких банків, як Intesa, для продажу свого місцевого бізнесу. Указ, підписаний у серпні минулого року Володимиром Путіним, надав йому право видавати спеціальні дозволи на проведення певних угод.

Остаточне схвалення все ще очікується, і немає впевненості, що його буде надано, сказало анонімне джерело

Європейські банки біля РФ

Intesa обслуговує корпоративних клієнтів у Росії, де на початок війни працювало близько 980 співробітників у 28 філіях. Банк зупинив нове фінансування російських клієнтів та нові інвестиції у російські активи, коли почалася війна.

Під тиском європейських органів банківського нагляду, котрі вимагають розірвати зв'язки з Росією, Intesa працює над скороченням своїх ризиків, включаючи транскордонні кредити.

Наприкінці червня Intesa мала 700 млн євро у вигляді транскордонних кредитів російським клієнтам за вирахуванням резервів і експортних кредитних гарантій, що на 77% менше, ніж минулого року. Місцеві кредити становили 100 млн євро, що на 66% менше, ніж роком раніше. У цілому нині на Росію припадає лише 0,2% клієнтських кредитів у всьому банку.

Intesa з минулого року намагається розірвати зв'язки зі своїм місцевим бізнесом, але західні санкції, що вдарили по потенційних покупців, ускладнили вихід європейських банків, у тому числі UniCredit та австрійського Raiffeisen Bank з Росії.

Російські ЗМІ раніше повідомляли про можливі варіанти виходу, зокрема про можливий перехід до місцевого управління на чолі з головою Intesa Russia Антоніо Фалліко.

Зелене світло для Intesa може призвести до аналогічних схвалень для інших кредиторів, які все ще залишаються в Росії, які все більше перебувають під тиском Європейського центрального банку, щоб скоротити свою присутність, яка несе репутаційні та фінансові ризики.

На початку серпня Intesa заявила, що закриває своє представництво у Москві, додавши, що це не вплине на її місцевий бізнес, оскільки її дочірня компанія досі працює.

Нагадаємо, в Україні гурту Intesa належить "Правекс-Банк".

 

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