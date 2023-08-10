Крупнейший итальянский банк готов прекратить работу на территории России, - Reuters

В прошлом Intesa заявляла, что работает над "выбором контрагентов», чтобы передать им свой российский бизнес, но не раскрывала прогресса в этом вопросе. Новостей о том, что он близок к получению разрешения на выход, ранее не поступало.

Законы, введенные Москвой после того, как она вторглась в Украину в феврале прошлого года, требуют одобрения президента для таких банков, как Intesa, для продажи своего местного бизнеса. Указ, подписанный в августе прошлого года Владимиром Путиным, дал ему право издавать специальные разрешения на проведение определенных сделок.

Окончательное одобрение все еще ожидается, и нет уверенности, что оно будет предоставлено, сказал анонимный источник

Европейские банки на территории РФ

Intesa обслуживает корпоративных клиентов в России, где на начало войны работало около 980 сотрудников в 28 филиалах. Банк остановил новое финансирование российских клиентов и новые инвестиции в российские активы, когда началась война.

Под давлением европейских органов банковского надзора, требующих разорвать связи с Россией, Intesa работает над сокращением своих рисков, включая трансграничные кредиты.

В конце июня у Intesa было 700 млн евро в виде трансграничных кредитов российским клиентам за вычетом резервов и экспортных кредитных гарантий, что на 77% меньше, чем в прошлом году. Местные кредиты составили 100 млн евро, что на 66% меньше, чем годом ранее. В целом на Россию приходится всего 0,2% клиентских кредитов по всему банку.

Intesa с прошлого года пытается разорвать связи со своим местным бизнесом, но западные санкции, ударившие по потенциальным покупателям, затруднили выход европейских банков, в том числе UniCredit и австрийского Raiffeisen Bank, из России.

Российские СМИ ранее сообщали о возможных вариантах выхода, в том числе о возможном переходе к местному управлению во главе с председателем Intesa Russia Антонио Фаллико.

Зеленый свет для Intesa может привести к аналогичным одобрениям для других кредиторов, все еще остающихся в России, которые все больше находятся под давлением Европейского центрального банка, чтобы сократить свое присутствие, которое несет репутационные и финансовые риски.

В начале августа Intesa заявила, что закрывает свое представительство в Москве, добавив, что это не повлияет на ее местный бизнес, поскольку ее дочерняя компания все еще работает.

Напомним, в Украине группе Intesa принадлежит "Правэкс-Банк".