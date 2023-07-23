Найбільший храм та пам'ятник історії. Що відомо про Преображенський собор в Одесі

Коли заснували

Відомо, що у 1794 році відбулося урочисте освячення Одеси. Також було освячено Соборну площу, де наступного року заклали перший камінь церкви на честь Миколи Чудотворця.

Саме цей храм став основою майбутнього кафедрального собору. Будівництво планували закінчити за два роки. Проте офіційне освячення церкви відбулося лише у 1808 році. Після того її ще протягом майже трьох десятків років добудовували та реконструювали.

Значні кошти на будівництво храму надала російська імператриця Катерина. До будівництва приклав зусилля і перший градоначальник Одеси Арман де Рішельє.

Преображенський собор в Одесі будували з 1795 року (wikipedia.org)

Храм зруйнували

У 1936 році Преображенський собор був зруйнований за наказом більшовицької влади. Розкопки та історичні дані підтверджують, що храм не підірвали, оскільки фундамент залишився цілим. Собор розграбували, а потім розібрали.

Більшовики встановили на місці православного храму місце для розваг. Там, де розміщувався вівтар, поставили фонтан.

Пам'ятку відбудували

У перші роки незалежності України Преображенський собор був відбудовний. Спочатку знайшли фундамент храму, а у 2000 році розпочалися роботи. Відбудову завершили у 2005 році і того ж року його прийняли в експлуатацію.

У 2007 році Преображенський собор визнали пам'яткою історії місцевого значення.

Головна святиня

Головною іконою Спасо-Преображенського кафедрального собору є чудотворна Касперовська ікона Божої матері. Її називають покровителькою Одеси. На щастя, головну святиню Одеси не постраждала від обстрілу.

Касперовську ікону Божої матері врятували (dsns.gov.ua)

Обстріл собору

В ніч на 23 липня російська армія завдала ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано будівлю храму та дах. Російська ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування". Одеська єпархія засудила терористичний акт росіян.

Фото: окупанти обстріляли Преображенський собор в Одесі (news.church.ua)

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.